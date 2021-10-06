PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 36. maddeden PFDK'ya sevk etmişti. Sergen Yalçın, bu maddeye göre 1 ila 3 maç arasında ceza alacak.

2 HAFTA SONRA DERBİ

Beşiktaş, 10. haftada ezeli rakip Galatasaray'a karşı sınav verecek. Sergen Yalçın 1 maç ceza alırsa saha kenarında olacak. 2 ya da 3 maç ceza alması halinde tribünden takip edecek.

SERT VURDU

Sergen Yalçın, Can Bozdoğan yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya sinirlenip kendisine doğru gelen topu sert şekilde saha içine göndermişti. Yalçın, bu hareketinden sonra kırmızı kartla ihraç edildi.