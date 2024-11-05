Pınar Benek Gümüş Madalya ile Döndü - Son Dakika
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Pınar Benek Gümüş Madalya ile Döndü

Pınar Benek Gümüş Madalya ile Döndü

Milli boksör Pınar Benek, Karadağ’da düzenlenen şampiyonada dünya 2’ncisi oldu ve görkemli karşılandı.

05.11.2024 19:03
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KARADAĞ'ın Budva kentinde düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası final müsabakasında Çinli rakibine yenilip gümüş madalya ile dünya 2'ncisi olan milli boksör Pınar Benek, Şırnak Havalimanı'nda görkemli bir tören ile karşılandı.

Karadağ'ın Budva kentinde 20 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Pınar Benek, Çinli rakibi Wang MIQ'a yenilerek Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi oldu. Büyük bir başarıya imza atan milli sporcu Pınar Benek ve antrenörü Rıdvan Budak, şampiyona dönüşü Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda görkemli bir tören ile karşılandı. Karşılama törenine Vali Birol Ekici, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdurrahim Alkış, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetler Müdürü Nihat Avcı, Pınar Benek'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Birol Ekici tarafından çiçeklerle karşılan dünya şampiyonu milli sporcu Pınar Benek, daha sonra yüzlerce araç konvoyu eşliğinde önce Cizre'den geçerek memleketi Uludere'ye gitti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Pınar Benek Gümüş Madalya ile Döndü - Son Dakika

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