Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i ağırlıyor - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i ağırlıyor

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes\'i ağırlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, yarın Anadolu Efes'i Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek. İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanan Anadolu Efes, yarınki maçı da kazanması halinde finale yükselecek.

01.06.2024 09:47
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İstanbul'daki ilk 2 maçı 103-80 ve 82-68 kazanan Anadolu Efes, yarınki müsabakadan da galip ayrılması halinde adını finale yazdıracak.

Aksi sonuçta serinin dördüncü maçı, 4 Haziran Salı günü yine İzmir'de oynanacak.

Kaynak: AA

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