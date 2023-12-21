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Pınar Karşıyaka, Rio Breogan ile Play-In etabında eşleşti - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Rio Breogan ile Play-In etabında eşleşti

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya kalmayı başardı. İspanya temsilcisi Rio Breogan ile eşleşen Karşıyaka, ev sahibi avantajını kullanacak. Eğer elerse son 16 turunda K Grubu'nda yer alacak.

Pınar Karşıyaka, Rio Breogan ile Play-In etabında eşleşti
21.12.2023 - 11:07,
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Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 hedefinde üst üste üçüncü kez Play-In etabına kalan Pınar Karşıyaka, İspanya temsilcisi Rio Breogan ile eşleşti.

Breogan, Bursaspor'un da yer aldığı, 4 takımın da 3'er galibiyet ve mağlubiyet elde ettiği F Grubu'nu son hafta Telekom Baskets Bonn'u evinde 97-92 yenerek üçüncü sırada tamamladı. Grup aşamasında Karşıyaka gibi evindeki 3 maçı kazanan İspanyol ekibi deplasmanlarda ise İzmir ekibi gibi 3'te 0 çekti.

Karşıyaka'nın ev sahibi avantajını elinde bulunduracağı serideki ilk maç 2 veya 3 Ocak'ta İzmir'de oynanacak. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın son 16'ya kalacağı eşleşmede Kaf-Kaf rakibine 9 veya 10 Ocak'ta deplasmanda konuk olacak. Gerek olması halinde üçüncü maç da 16-17 Ocak'ta Karşıyaka'nın ev sahipliğinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde geçen 2 sezonda üst üste İspanyol temsilcileri Tenerife ve Murcia'yla Play-In'de eşleşen yeşil-kırmızılı ekip, saha avantajının olmadığı serileri kaybederek elenmişti.

K GRUBU'NDA OLACAK

Pınar Karşıyaka, Play-In etabında Rio Breogan'ı elerse son 16 turunda K Grubu'nda yer alacak. Bu grupta ilk turda C Grubu'nu lider bitiren Lenovo Tenerife, G Grubu lideri Hapoel Bank Yahav Jerusalem ve Play-In'de Rytas Vilnius-Peristeri eşleşmesinden çıkacak takım da yer alacak. İsrail temsilcisi Hapoel, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Avrupa'da iç saha maçlarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta oynuyor. İlk turda Hapoel'le aynı grupta yer alan Galatasaray, bu nedenle rakibiyle iç sahada oynaması gereken grup maçına Bosna Hersek'te boş tribünler önünde çıkmıştı.

Kaynak: DHA
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