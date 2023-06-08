Polish volleyball player Malwina Smarzek says she doesn't like Turkey - Son Dakika
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Polish volleyball player Malwina Smarzek says she doesn't like Turkey

Polish volleyball player Malwina Smarzek says she doesn't like Turkey

08.06.2023 12:48

Malwina Smarzek, a Polish opposite hitter who played for Brazil's Osasco team this season, made a striking statement about Turkey. Speaking on the podcast program called 'In the Shadow of Sports', Smzarzek said she doesn't like Turkey. When the host asked her why she doesn't go to Turkey, where they pay the best, Smzarzek replied, 'I don't like Turkey.'

Brezilya'nın Osasco takımında sezonu tamamlayan Polonyalı pasör çaprazı Malwina Smarzek, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir ifade kullandı. "Sporun Gölgesinde" isimli podcast programında konuşan Smzarzek, Türkiye'yi sevmediğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ SEVMİYORUM"

Sunucunun, "Neden Türkiye'ye gitmiyorsun? En iyi orada para veriyorlar?" sorusuna Smzarzek, "Türkiye'yi sevmiyorum." cevabını verdi. Sunucu bunun üzerine Polonyalı sporcuya, Avrupa'nın en iyi voleybolcuları arasında gösterilen Paola Egonu'nun Türkiye'de oynadığını hatırlattı.

"BREZİLYA'DA PARA VERMİYORLAR"

Smarzek ise, "Ama bir yıl sonra geri dönüyor." dedi. "Senin için tek bir yön var. Polonya'da oynamayacaksın. Türkiye'yi sevmiyorsun, sana Brezilya'da para vermiyorlar. Yani İtalya?" diye sorulması üzerine ise Smarzek, "Çin veya Japonya da var." dedi.

Polonyalı voleybolcudan 'Türkiye'ye neden gitmiyorsun?' sorusuna olay cevap: Sevmiyorum
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voleybol, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Polish volleyball player Malwina Smarzek says she doesn't like Turkey - Son Dakika


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