Polish volleyball player Malwina Smarzek says she doesn't like Turkey

Brezilya'nın Osasco takımında sezonu tamamlayan Polonyalı pasör çaprazı Malwina Smarzek, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir ifade kullandı. "Sporun Gölgesinde" isimli podcast programında konuşan Smzarzek, Türkiye'yi sevmediğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ SEVMİYORUM"

Sunucunun, "Neden Türkiye'ye gitmiyorsun? En iyi orada para veriyorlar?" sorusuna Smzarzek, "Türkiye'yi sevmiyorum." cevabını verdi. Sunucu bunun üzerine Polonyalı sporcuya, Avrupa'nın en iyi voleybolcuları arasında gösterilen Paola Egonu'nun Türkiye'de oynadığını hatırlattı.

"BREZİLYA'DA PARA VERMİYORLAR"

Smarzek ise, "Ama bir yıl sonra geri dönüyor." dedi. "Senin için tek bir yön var. Polonya'da oynamayacaksın. Türkiye'yi sevmiyorsun, sana Brezilya'da para vermiyorlar. Yani İtalya?" diye sorulması üzerine ise Smarzek, "Çin veya Japonya da var." dedi.