Polonya, Hollanda'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Polonya, Hollanda'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Polonya, Hollanda\'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Hollanda'yı 3-0 yendi. Polonya, turnuvadaki üçüncü galibiyetini aldı ve yarın Japonya ile karşılaşacak. Hollanda ise dördüncü maçında Almanya'ya karşı mücadele edecek.

18.05.2024 15:59
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Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass (Brezilya) Vladimir Simonovic (İsviçre)

Polonya: Wenerska, Lukasik, Korneluk, Stysiak, Medrzyk, Alagierska, (Witkowska, Kowalewska, Galkowska, Szczyglowska, Lysiak, Damaske, Pacak, Piasecka)

Hollanda: Plak, Timmerman, Buijs, Jasper, Baijens, Van Aalen (Lohuis, Reesink, Dijkema, Dambrink, Knollema, Marring, Daalderop, Knip)

Setler: 25-20, 26-24, 25-18

Süre: 78 dakika (24, 32, 22)

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Hollanda'yı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Polonya ile Hollanda karşılaştı.

Milletler Ligi'nde ilk maçında İtalya'yı 3-0 yenen Polonya, ikinci karşılaşmasında ise Fransa'ya aynı skorla üstünlük sağlamıştı.

Polonya, yarın Japonya ile saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenen, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye'ye 3-1'lik skorlarla mağlup olan Hollanda dördüncü mücadelesinde yarın saat 14.00'de Almanya karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Polonya, Hollanda'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika

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