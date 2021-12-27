- Pota altında tanışıp evlendiler, sahada birlikte ter döküyorlar

BATMAN - Batman Engelliler Spor Kulübü'nde 13 senedir profesyonel basketbol oynayan Aydın Demir, 5 sene önce evlendiği takım arkadaşı eşiyle sahada ter döküyor. Çocukları olmasından dolayı baskete ara veren Meltem Demir, sahalara dönmenin sevincini yaşıyor.

Batman Engelliler Spor Kulübü'nde 13 senedir profesyonel olarak basketbol oynayan Aydın Demir beraber oynadıkları ve takımın tek kadın sporcusu olan eşi Meltem Demir ile beş sene önce tanışıp evlendi. Anne olduktan sonra basketbola aran veren Meltem Demir, tekrar parkelere dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Birlikte basketbol oynamaktan mutlu olduklarını belirten Demir çifti, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

13 senedir basketbolu severek oynadığını ifade eden Aydın Demir, sporun çok güzel olduğunu ifade ederek, "Birçok avantajı var, güzel yanı var. Beraber gidip geliyoruz. Bundan daha güzel bir şey yok. Eşimle 5 senedir tanışıyorum, burası vesile oldu. 10 aylık bir çocuğumuz var" dedi.

Aydın Demir ile evlendikten sonra çocuktan dolayı basketbolu bir süre bırakmak zorunda kaldığını aktaran Meltem Demir, tekrar basketbola dönmenin sevincini yaşadığını dile getirdi. Demir, "Şu anda 1. Lig'de mücadele ediyoruz. Hedefimiz Süper Lig. Eşimle beraber oynamaktan çok mutluyum. Onunla beraber olmamıza burası vesile oldu. İnşallah başarılı oluruz" şeklinde konuştu.