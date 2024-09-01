Chelsea İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Crystal Palace'ı konuk etti. Mavilerin tek golünü 25. dakikada Nicolas Jackson atarken, yaptığı gol sevinciyle gündem oldu.
Attığı golden sonra kale arkasındaki taraftara koşan Senegalli forvet, Paris Olimpiyatları'nda verdiği ikonik pozla dünyayı sallayan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in pozunu taklit ederek golün sevinci yaşadı.
Chelsea kulübü bu sevinci sosyal medya hesabından "Boom" notuyla paylaştı. Öte yandan İngiltere Premier Lig resmi hesabı da bu gol sevincine kayıtsız kalmayarak milli atıcımız Yusuf Dikeç ile birlikte paylaştı. Söz konusu paylaşımlara binlerce yorum ve beğeni aldı.
İşte o paylaşımlar;
Son Dakika › Spor › Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu - Son Dakika
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