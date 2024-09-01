Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu - Son Dakika
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Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu

Maçın bile önüne geçti! Premier Lig\'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. Mavilerin golünü Nicolas Jackson, atarken golün sevincini milli atıcımız Yusuf Dikeç'in Paris Olimpiyatları'ndaki ikonik pozunu vererek yaşadı. ingiltere Premier Lig resmi hesabı da bu gol sevincine kayıtsız kalmayarak milli atıcımız Yusuf Dikeç ile birlikte paylaştı. Bu paylaşım yoğun ilgi gördü.

01.09.2024 18:42  Güncelleme: 19:03
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Chelsea İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Crystal Palace'ı konuk etti. Mavilerin tek golünü 25. dakikada Nicolas Jackson atarken, yaptığı gol sevinciyle gündem oldu.

YUSUF DİKEÇ POZU VERDİ

Attığı golden sonra kale arkasındaki taraftara koşan Senegalli forvet, Paris Olimpiyatları'nda verdiği ikonik pozla dünyayı sallayan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in pozunu taklit ederek golün sevinci yaşadı.

Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu

PREMIER LİG HESABI DA PAYLAŞTI

Chelsea kulübü bu sevinci sosyal medya hesabından "Boom" notuyla paylaştı. Öte yandan İngiltere Premier Lig resmi hesabı da bu gol sevincine kayıtsız kalmayarak milli atıcımız Yusuf Dikeç ile birlikte paylaştı. Söz konusu paylaşımlara binlerce yorum ve beğeni aldı.

İşte o paylaşımlar;

Premier Lig'e damga vurdu! Dünyaca ünlü yıldızdan Yusuf Dikeç pozu
Premier Lig'e damga vurdu! Dünyaca ünlü yıldızdan Yusuf Dikeç pozu

Paris Olimpiyatları, Chelsea, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Necmi Güner: Helal olsun … bizim süper ligden de bekleriz ama geç kaldılar 61 0 Yanıtla
  • Çelikk: Bu adam için değmez 2 57 Yanıtla
  • Aykut Keskiner: Komutan rahatlıktan bir atış yaparken iş dünyayı dolaşıyor, yakışır. 52 0 Yanıtla
  • Sakin Kafa: Marka oldu maşallah, milli gurur 50 1 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Çelikk denen ahpe oe yine görevini yapmış. 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Naz: yusuf dikec yabanci biri olsaydi kesinlikle bu durumdan cok buyuk para kaldirmisti..bizim bu en buyuk eksikligimiz 5 0 Yanıtla
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