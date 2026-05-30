Profil fotoğrafını değiştiren Ersun Yanal\'dan bir bomba paylaşım daha

Fenerbahçe'yi Süper Lig'de son şampiyon yapan teknik direktör Ersun Yanal'ın ardından yaptığı yeni paylaşım sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Profil fotoğrafını şampiyonluk dönemine ait bir kareyle değiştiren Yanal, bu kez "Yakında birlikteyiz" mesajı paylaşınca taraftarlar, "Herkes geri mi dönüyor?" yorumları yaptı.

ÖNCE PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, son günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Deneyimli çalıştırıcı kısa süre önce sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını değiştirerek Fenerbahçe'deki ilk döneminden bir kareyi kullanmıştı. Söz konusu fotoğrafın, sarı-lacivertli ekibin 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaştığı döneme ait olması taraftarların ilgisini çekmişti.

FENERBAHÇE'Yİ SON ŞAMPİYON YAPAN HOCA

Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi Süper Lig'de en son şampiyonluğa taşıyan teknik direktör olarak kulüp tarihindeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli ekip, Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunda mutlu sona ulaşmış, o tarihten sonra ise lig kupasını yeniden kazanamamıştı. Bu nedenle deneyimli teknik adamın yaptığı her paylaşım taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

"YAKINDA BİRLİKTEYİZ" PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Profil değişikliğinin ardından Ersun Yanal'ın yaptığı "Yakında birlikteyiz" paylaşımı da gündem yarattı. Paylaşımın içeriği hakkında herhangi bir detay verilmezken, mesajın zamanlaması dikkat çekti. Özellikle Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım, Dirk Kuyt, Vedat Muriqi ve çeşitli teknik direktör iddialarının konuşulduğu dönemde gelen paylaşım farklı yorumlara neden oldu.

"HERKES GERİ Mİ DÖNÜYOR?" YORUMLARI

Yanal'ın paylaşımının ardından birçok sarı-lacivertli taraftar, "Ersun hoca geri mi dönüyor?" ve "Herkes geri mi dönüyor?" yorumlarında bulundu.

Bazı taraftarlar ise paylaşımın doğrudan Fenerbahçe ile ilgili olmayabileceğini savunurken, deneyimli teknik adamın mesajı merak uyandırdı. Öte yandan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de görev alacağına ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.