PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor

19 yıl sonra yine aynı görüntü! ABD "ilgimiz yok" diyor ama kim inanır

Ajansspor'un haberine göre, Iğdır ekibi sezonun ilk yarısını Kocaelispor'da geçiren eski milli futbolcuya 2.5 yıllık sözleşme teklif etti.

9 MİLYON TL'LİK TEKLİF

Kadrosunda Batuhan Karadeniz'i de bulunduran Doğu ekibi, Mevlüt'e 2.5 yıllığına 9 milyon TL ücret önerdi. 34 yaşındaki oyuncu kısa sürede imzayı atacak.

110 MAÇTA 30 GOL

2009-2012 yılları arasında PSG'de forma giyen Mevlüt,110 maçta 30 gol, 13 asistlik performans gösterdi. Rennes, Guingamp, Metz ve Saint-Etienne macerasının ardından Hannover 96'a ya transfer oldu. Türkiye'de ise Başakşehir, Antalya, Fenerbahçe ve Karagümrük'te oynadı.