Quad Milli Takımı, Brezilya'yı mağlup ederek tarihte ilk kez finale çıktı - Son Dakika
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Quad Milli Takımı, Brezilya'yı mağlup ederek tarihte ilk kez finale çıktı

Quad Milli Takımı, Brezilya\'yı mağlup ederek tarihte ilk kez finale çıktı

Antalya'da düzenlenen BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımlar Şampiyonası'nda Quad Milli Takımı, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek tarihte ilk kez finale çıkma başarısı gösterdi. Quad Milli Takımı, ABD, Avustralya ve Büyük Britanya'yı da yenerek grubunu lider tamamladı. Milli takım, dünya şampiyonluğu için Şili ile finalde karşılaşacak.

10.05.2024 23:45
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Antalya'da düzenlenen BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımlar Şampiyonası'nda Quad Milli Takımı, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek tarihte ilk kez finale çıkma başarısı gösterdi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Megasaray Tenis Akademi'de 21 ülkeden 44 takımın mücadele ettiği organizasyona wild card ile katılan Quad Milli Takımı, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale kaldı.

Kaptanlığını Sinem Oğuz'un yaptığı Uğur Altınel, Ahmet Kaplan, Ali Ataman ve Fatih Karataş'tan oluşan Quad Milli Takımı, şampiyonda ABD'yi 2-1, Avustralya'yı 2-1 ve Büyük Britanya'yı 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı.

Diğer grubun ikincisi Brezilya ile yarı final mücadelesine çıkan milliler, rakibini 2-1 yenerek finale çıktı.

Milli takım, dünya şampiyonluğu için yarın saat 11.00'de Şili ile karşılaşacak.

Milli takımın final başarısını değerlendiren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Çocuklarımızın korttaki mücadelesi heyecanımızı gittikçe artırıyor. İlkleri yaşamaya alışmış bir federasyon olarak teniste dünyanın iyi takımları arasına girdiğimizi, bir tenis ülkesi olduğumuzu hep söylüyorduk. Bugün çocuklarımız dünya kupasında dünyanın en iyilerini yenerek finale geldi. Şampiyonluk için korta çıkıyoruz. Çocuklarımız yürekleriyle milli formayı canı gönülden taşımayı ve kortlarda mücadele vermeyi başardılar." ifadelerini kullandı.

Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmanın önemini de değinen Cengiz Durmuş, "Çocuklarımız bu turnuvada wild cardla yani puanı yetersiz olduğu halde turnuva ülkesinde olduğu için özel davetle oynayabilme fırsatı buldu. Çocuklarımız dünyanın en iyilerini yenerek namağlup olarak finale geldi. Bu bizim ülkemizde tenise verilen değerin, ilginin arttığının ve hatta çığ gibi büyüdüğünün bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmaları değerlendiren milli sporcu Ahmet Kaplan da "İnanılmaz bir duyguydu. Elimizden gelen her şeyi yaptık. İnanılmaz bir savaş vardı. Her şeyimizi verdik. Çok mutluyuz, evimizdeyiz. Yarın final maçımız var kupayı alacağız." dedi.

Milli sporcu Ali Ataman ise final karşılaşmasına hazır olduklarını ifade ederek, "Şili favori takımdı. Ama bu dakikadan sonra bizim için fark etmez. Herkesi yenecek güçteyiz. Yarın çok büyük bir başarıyla bu işi sonlandıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Quad Milli Takımı, Brezilya'yı mağlup ederek tarihte ilk kez finale çıktı - Son Dakika

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