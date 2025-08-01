Rafa Sudre: Şampiyonlar Ligi'nde zirve hedefi - Son Dakika
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Rafa Sudre: Şampiyonlar Ligi'nde zirve hedefi

Rafa Sudre: Şampiyonlar Ligi\'nde zirve hedefi
01.08.2025 15:13
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FOMGET'in futbolcusu Rafa Sudre, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağına inanıyor ve genç kızlara ilham veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in Brezilyalı futbolcusu Rafa Sudre, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaklarına inandığını belirterek, "Ben de futbolu zirvede bırakmak, bu heyecanı burada yaşamak istiyorum." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki Rafa Sudre, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda karşılaştıkları Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 yendikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yarın İsrail ekibi Kiryat Gat ile Arnavutluk'ta karşılaşacaklarını hatırlatan Rafa Sudre, "Şu an tamamen bu maça odaklıyız. İyi bir kadro ve ekibimiz var. Bu maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum. Ben de futbolu zirvede bırakmak, bu heyecanı burada ABB FOMGET ile yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de olduğum için çok mutluyum"

Türkiye'de futbol oynamaktan büyük keyif aldığını ve mutlu olduğunu kaydeden deneyimli oyuncu, "Brezilya'dan, çok uzak bir ülkeden geldim. Ama buradaki insanlar çok cana yakın. Onun için alışmam kolay oldu ve buradaki insanları, Türkiye'yi çok seviyorum." diye konuştu.

Uzun yıllar Portekiz'de futbol oynadığını ve oradaki tecrübelerini ABB FOMGET'te sahaya yansıtmaya çalıştığını aktaran Rafa Sudre, şunları kaydetti:

"Buradaki oyunculardan biraz farklı bir kariyerim var. Brezilya'da üniversitede futbola başladım ben, sonrasında Portekiz'e gittim. Orada da yaklaşık 4 yıl oynadım. Şampiyonluklar yaşadım. Orada çok bilinen bir futbolcuyum. Son senemde ABB FOMGET'ten teklif aldım. Türkiye'deki futbolu takip etmeye başladım. Zor bir lig olduğunu gördüm. Ben de zorluğu ve mücadeleyi seven biriyim. ABB FOMGET de şampiyonluğa oynuyordu. Gelmeye karar verdim ve şimdi iyi ki buradayım diyorum."

"Genç kızlar hayal kurmaya devam etsinler"

Rafa Sudre, futbolda kendisini en mutlu eden şeyin genç kızların kendisini rol model olarak görmesi olduğunu söyledi.

Ülkesi Brezilya'da da çok sevildiğini ve yakından takip edildiğini anlatan Rafa Sudre, "Ülkemde birçok genç kız beni rol model olarak görüyor, futbol başarımından etkilenen birçok genç kız var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Onlara tavsiyem asla pes etmesinler. Çünkü hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil, o yüzden lütfen hayal kurmaya devam etsinler. Başaranlar her daim hayal kuranlardır." ifadelerini kullandı.

Rafa Sudre, Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın her zaman en büyük hayali olduğunu aktararak, ABB FOMGET ile bu keyfi yaşayacağına inandığını belirtti.

Futbol kariyerini Avrupa'da bir kupayla sonlandırmak istediğini ifade eden Rafa Sudre, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun da Şampiyonlar Ligi olmasını istiyorum. Futbolu bıraktıktan sonra kendimi kadın futboluna adayacağım. Televizyonlara çıkarak daha çok insana ve aileye ulaşmak istiyorum. Çünkü bir genç bir kız istedi mi başaramayacağı şey yoktur. Bunun için ekipler kurup genç kızlara ulaşmak gibi bir hayalim var. Umarım bunu başarırım. Başta ülkem olmak üzere Türkiye ve dünyadaki tüm kız çocukları için iyi bir olurum."

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Brezilya, Türkiye, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rafa Sudre: Şampiyonlar Ligi'nde zirve hedefi - Son Dakika

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