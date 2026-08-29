Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, İstanbul'a geldi.

İtalya'nın Milan takımında forma giyen Leao, Milano'dan hareket eden özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. Yıldız futbolcuyu çok sayıda taraftar karşıladı.

Pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından taraftarı selamlayan Leao, "üçlü" tezahüratı yaptırdı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Leao, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Böylesine harika taraftarlara sahip olduğum için heyecanlıyım. Umarım tüm Galatasaray taraftarlarına gerçekten büyük sevinçler yaşatabilirim." dedi.

Sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile iyi arkadaş olduklarını aktaran 27 yaşındaki oyuncu, "Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde birlikte Galatasaray için çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Bunun için çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Transfer sürecinin yaklaşık 3 aydır sürdüğünü vurgulayan Rafael Leao, "Hazirandan beri Galatasaray bastırıyordu. Bu anlaşmanın olması için çok uğraştılar, çabaladılar. Şu anda çok heyecanlıyım. Sezonun başlamasını ve maçlara çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Futbola ülkesinin Sporting takımında başlayan Leao, 2018'de 20 milyon avro bedelle Fransa temsilcisi Lille'e transfer oldu. Burada 1 sezon kalan yıldız kanat oyuncusu, yaklaşık 50 milyon avro bonservis karşılığında İtalya'nın Milan takımına geçti.

Sporting'de yarım sezonda 5 maça çıkan Leao, 2 kez fileleri havalandırdı. Lille'deki kısa sürede 26 resmi müsabakada 8 kez gol sevinci yaşayan Leao, Milan'daki 7 sezonda ise 291 resmi mücadelede 80 gol kaydetti.