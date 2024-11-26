RAMS Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

RAMS Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı

Geniş Video İzle

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Moldova ekibi Petrocub'ı konuk edecek olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Atan, ''Bunu söylemeyecektim ama Berkay Özcan artık bizimle beraber olmayacak bu süreçten sonra. Bu benim isteğim ve yönetimle yapmış olduğumuz istişareden sonra aldığımız ortak karar'' dedi.

26.11.2024 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında çarşamba günü Moldova ekibi Petrocub'ı konuk edecek RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, kötü bir periyottan geçtiklerini ve maçı kazanarak çıkışa başlayacaklarını söyledi. Atan, Berkay Özcan'ın da kadro dışı kaldığını açıkladı.

"KAZANMA ALIŞKANLIĞINA GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ"

Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, "Çok iyi bir periyottan geçmediğimiz aşikar. Bize hiç yakışmayan, beklemediğimiz, hayal kırıklığıyla dolu 2 aydan geçiyoruz ama ayağa kalkma zamanı. Bazen sıçramak için eğilmek gerekiyor ama biz biraz fazla eğildik. Herhalde geçen seneki gibi iyi sıçrayacağız. Bu maçla kazanma alışkanlığına geri dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İÇERDE BAZI KARARLAR ALDIK

Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını aktaran Atan, şöyle devam etti;

"Kazanıp devre arasına kadar olan hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. İki hedefimiz var. Birincisi Avrupa'da ilk 24 potasında bitirip play-off'a kalabilmek, ikincisi de en kötü ilk 6 pozisyonunda olup ilk 4'ten fazla uzaklaşmadan ikinci yarı vites artırabileceğimiz bir pozisyonda yer almak. Önümüzde 9 güzel maç var. Oyuncularıma inanıyorum. İçerde bazı kararlar aldık. İyi bir oyunla 3 puanı alacağımıza inanıyorum."

BERKAY ÖZCAN KADRO DIŞI BIRAKILDI

Çağdaş Atan, oyuncularından Berkay Özcan'ın artık kendileriyle olmayacağını dile getirdi. Atan, takım içinde aldıkları kararlara yönelik gelen soruya "Bunu söylemeyecektim ama Berkay Özcan artık bizimle beraber olmayacak bu süreçten sonra. Bu benim isteğim ve yönetimle yapmış olduğumuz istişareden sonra aldığımız ortak karar. İkincisi de oyuncularla beraber 50-60 kişiden oluşan, birbirini çok seven bir kulübüz. Bu kadarız ama çok büyük bir kulübüz. Reaksiyon vermemiz gerektiğini biliyoruz. 2 gündür istişare ediyoruz, konuşuyoruz, devamlı toplantılar yapıyoruz. Aldığım enerji, aldığımız kararların takıma çok olumlu yansıyacağı. Bu süreç bizim dostlarımızı görmemiz açısından güzel oldu. Bazen böyle durumlara ihtiyacınız oluyor ama bu bizde biraz uzun sürdü. Bu maçın favorisi olduğumuzu net şekilde söyleyebilirim. Çıkış yakalamak için güzel bir maç, doğru bir rakip" yanıtını verdi.

RAMS Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı

BERKAY'IN PERFORMANSI

Berkay Özcan, bu sezon Başakşehir'de 20 maçta görev yaptı. 26 yaşındaki orta saha, 12 karşılaşmaya ilk 11 başladı ve 1 gol attı. Berkay'ın İstanbul ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PELKAS: SAHADA DURUŞ GÖSTERMELİYİZ

RAMS Başakşehir'in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ise çok önemli bir maça çıkacaklarını ve mutlak kazanmak istediklerini belirtti. Sahada her şeyi vermeleri gerektiğini aktaran Pelkas, "Çok önemli bir maç. Yüzde yüzümüzle sahada olmamız gerekiyor ve bunun sözünü verebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyorsak sahada duruş göstermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

RAMS Başakşehir\'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Berkay Özcan, Çağdaş Atan, Başakşehir, Konferans, Moldova, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sebahattin yıldırım:
    Bence FENERBAHÇE almalı çok beğendiğim bir futbolcu faydalı olacağını düşünüyorum... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
17:32 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı örnek gösterip “Karabiber gibi yanarsın“ dediler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler
16:13 Arnavutköy’de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme Arnavutköy'de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme
07:47 Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
07:11 NATO lideri Rutte, Türkiye’yi ikna için gelmiş NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş
07:05 Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak
06:58 Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor
02:48 İsrail Maliye Bakanı’nın “Gazze işgal edilmeli“ sözleri tepki çekti İsrail Maliye Bakanı'nın "Gazze işgal edilmeli" sözleri tepki çekti
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 19:52:52. #1.12#
SON DAKİKA: RAMS Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.