RAMS Başakşehir'den Kayseri'de sükseli galibiyet
Spor

RAMS Başakşehir'den Kayseri'de sükseli galibiyet

RAMS Başakşehir\'den Kayseri\'de sükseli galibiyet
24.01.2026 16:27
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek üst üste dördüncü kez kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 3-0'lık skorla kazandı.

3 GOLLÜ SÜKSELİ GALİBİYET

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Davie Selke, 67. dakikada Ramazan Civelek (K.K), 86. dakikada Nuno da Costa kaydetti.

ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan RAMS Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. Kayserispor ise 15 puanda kalarak ateş hattından kurtulamadı. Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor, lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Yorumlar (1)

  Enver Kocadaş:
    poşetsaray ın arka bahçesi. her yıl poşetsaraya bu ikisinden 12 puanı Garanti. birde Eyüp var 18 puan. ama arkabçeleri eyüp alt lige güle güle
