Rap şarkıcıları Canbay ve Wolker'ın minibüsü kaza yaptı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Rap şarkıcıları Canbay ve Wolker'ın minibüsü kaza yaptı, 7 kişi yaralandı

Rap şarkıcıları Canbay ve Wolker\'ın minibüsü kaza yaptı, 7 kişi yaralandı
Son Güncelleme: 30.09.2023 23:10

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine konser için gelen rap şarkıcıları Canbay ve Wolker'ın bulunduğu minibüs, başka bir araca çarpmamak için manevra yaparken kaza yaptı. Kazada şarkıcılar ile birlikte 7 kişi yaralandı. Hayranları hastane önüne akın etti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine konsere gelen rap şarkıcıları 'Canbay' ve 'Wolker' olarak bilinen Vahap Canbay (26) ile Umut Bolat'ın (23) da arasında bulunduğu minibüs kaza yaptı. Kazada şarkıcılar ile birlikte 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Zonguldak'a konser için gelen Canbay olarak tanınan Vahap Canbay ve Wolker olarak bilinen Umut Bolat'ın bulunduğu 34 EKV 864 plakalı minibüsün sürücüsü Ergün M., iddiaya göre, önünde seyreden İ.A.'nın kullandığı 67 ABP 970 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Ergün M.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, savrulup, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile minibüste yaralanan sürücü ile Vahap Canbay, Umut Bolat, İhsan Aydın, Yiğit Karaüzüm, Nail Aydın ve Erdem Canbay, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelerde tedaviye alındı.

HAYRANLARI HASTANE ÖNÜNE AKIN ETTİ

Şarkıcıların kaza haberini alan hayranları hastane önüne akın etti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Canbay ve Wolker'ın Zonguldak merkezde bir eğlence mekanında konseri olduğu öğrenildi.

Diyarbakır konseri sonrası İstanbul'a giden oradan da konser vermek üzere Zonguldak'a yola çıkan Canbay&Wolker grubunu taşıyan minibüs, Kdz. Ereğli ilçesinde kaza yaptı. Kazada grubun solistleri Vahap Canbay, Umut Bolat, menajer ve vokalistleri yaralandı. Kaza sonrası açıklamalarda bulunan grubun solisti Umut Bolat, "Ben uyuyordum. Olayı da göremedim. Bir anda uyandığımda asfalttaydım. Üstümde oturduğum koltuk vardı. Gözümü açtım. Hastanedeyim. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Şoförle birlikte 6 kişiydik. Diyarbakır konserinden İstanbul'a indik. Zonguldak'a konsere geliyorduk. Araç bizi aldı. Olay böyle gelişti. Ben kırıkla atlattım. Şoförümüz kırıkla atlattı. Küçük çaplı kesikler var" dedi.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Ereğli, Kaza, Sağlık, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rap şarkıcıları Canbay ve Wolker'ın minibüsü kaza yaptı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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