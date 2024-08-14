Rapid Wien-Trabzonspor maçına doğru

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sosyal medya üzerinden kendisine hareketlerde bulunulduğuna değinerek, "Yine de memnun olmayan, durmadan eleştiren bir grupla karşı karşıyayız. İlk kez söylüyorum. Ne yazık ki organize bir kötülükle karşı karşıyayız." dedi.

Avcı, futbolcu Okay Yokuşlu ile başkent Viyana'daki Allianz Stadyumunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rapid Wien karşısında ilk maçı 1-0 kaybettiklerini anımsatan Avcı, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını, bütün organizasyonlarını kazanma ve tur atlama üzerine yaptıklarını vurguladı.

Avcı, maçın önemini ve değerini bildiklerini, bütün futbolcuların bunun farkında olduğunu vurgulayarak bunu yarın iyi oyunla sahaya yansıtacaklarını dile getirdi.

Maçın dışında yaşadıklarına dair duygularını ifade etmek istediğini aktaran Avcı, "Sezona başladık, transferlerimiz geliyor ve daha da gelecek. Şu ana kadar 10 transfer geldi. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bir organizasyonu daha iyi hale getirmek için yönetimimiz ve bizler, çok özverili çalışıyoruz. Ekibim de gece gündüz çalışıyor. Her sezon yeni bir başlangıçtır. Trabzonspor için her sezon en büyük hedeflerin peşinde koşmaktır. Yeni gelenlerle bir takım oluşturuyoruz. Bir organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Bunun içinde de sonuç almak gerekiyor." diye konuştu.

Avcı, taraftardan fazla bir sabır ve ekstra bir zaman istemediğini, istemeyeceğini ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İkinci kez geldiğim geçen sene Trabzonspor'un şampiyonluk hedefi yoktu. En yakın, en ulaşılabilir hedef üçüncülüktü ve bunu yakaladık. Kupa finali hedefi koymuştuk ve bunu da geçen sene itibarıyla yakaladık, 95. dakikada yediğimiz gol ile kaybettik. Söylediğimiz hedefleri yakalamıştık. Şampiyonluk ve süper kupalar kazandık. Trabzon'da tarihini, tesislerde, statta, sadece kupa değil, tesisin içinde, zemininden toplantı odasına, sağlık odasına birçok şey içine yeniden bir vizyon koyarak, başkanımızla, yönetim kurulumuz da buna son derece destek oldu, bu gelişime son derece katkı sağladı. Yine de memnun olmayan, durmadan eleştiren bir grupla karşı karşıyayız."

-"Organize bir kötülükle karşı karşıyayız"

İlk kez bir durumu paylaşacağına işaret eden Avcı, "Ne yazık ki organize bir kötülükle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Kendisi ya da oyunla alakalı eleştirilerden bahsetmediğine dikkati çeken Avcı, şöyle devam etti:

"Eleştirilere en açık teknik direktörlerden bir tanesiyim. Oyunu konuşarak her türlü neler yapabileceğinizi, yapmak istediklerimizi anlatan birisiyim. Hem ben hem de sağ duyulu Trabzonspor taraftarı karşı karşıya. Benim bir ailem var, benim çocuklarım var. Sosyal medya denen bir mecra var. Biraz evvel dedim ki oyunla ilgili her türlü eleştiriye açığım. Sosyal medyayı kullanmıyorum ama bu koltukta oturuyorsam profesyonellerim var. Onlar bunu detaylı kullanıyor. Hakaretlere varan, çok çirkin saldırılara maruz kalıyorum ve çok üzülüyorum. Hak etmediğimi düşünüyorum. Bu süreci bu koltukta oturuyorsam biraz evvel dediğim gibi tabii ki bedelleri var. Sosyal medyacılarım takip ediyor, hukukçularım da takip ediyor."

-"Burada yaptıklarımızı tarih yazacaktır"

Başarıyı geçmişte de yakaladıklarını dile getiren Abdullah Avcı, "Bu söylemler Abdullah Avcı'ya veya bir başkası için değil, Trabzonspor teknik direktörünün makamına yapılan bir saygısızlık. Bu makam çok değerli bir makamdır. Bu makamlar geçicidir ama burada yaptıklarımızı tarih yazacaktır. Tuşa bastığında neler olduğunu tarih yazmaya devam edecektir. Trabzon yönetimi, başkanı, teknik ekibi, doğru ve gelişen bir yoldadır. Geçmişte yaptık, biz yaptık, başardık. Mevlana'nın bir sözüyle de aslında bitirmek istiyorum konuştuklarımı. İnandığım da bu. Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme işte orası kaderin değişeceği andır, diyor, noktadır diyor." ifadelerini kullandı.

Avcı, daha düşük bütçeli Avrupa takımlarının başarılı olabildiği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"İstikrarın olmadığı yerde süreklilik ve devamlılık olmuyor. Bu bir sabır işi, bir geliştirme işi aslında özet bu. Rakibimize büyük saygımız var. 2 senedir yüzde 90'ı oynayan, oyun planlarına sadık kalan, güncel oyunu oynayan, savunmada hücumda bunu sabırlı şekilde hata da yapsa devam eden bir durum. Bizim ülkemizde sadece bizimle alakalı değil, genel olarak baktığında biraz evvel dediğim işte hani Avrupa takımlarına karşı organizasyonların devamlı değiştiği, oyuncu gruplarının devamlı değiştiği yerde sürekliliğin de gelişimi gibi bir durumu yakalama ihtimali yok."

-"Biz harika bir takım olacağız"

Trabzonspor'un 50. yıl kutlamalarında güzel duygular yaşadıklarına değinen Avcı, "Burada harika duygular yaşadık. Bu duyguların daha iyisini yapabilmek için bir organizasyon yapıyoruz. Onun için organize kötülük derken bu takım net bir şekilde çok iyi takım olacak ve bunu da görecekler. Eksiklerimiz bir iki tane kaldı. Başkan inanılmaz derecede çalışıyor. Biz harika bir takım olacağız. Bunu bu kadar uzun süredir futbolun içinde bu ligde en çok maça çıkan, en fazla puan ortalaması yüksek burada bu duyguları yaşamış birisi olarak söylüyorum, çok iyi bir takım olma yolunda gidiyoruz. Zaman istemiyorum, sabır istemiyorum, sadece destek istiyorum." diye konuştu.

Okay Yokuşlu: "Önemli olan niyet ve oyuncuların özverisidir"

Okay Yokuşlu, bordo-mavili oyuncu grubunun pozitif, çalışma ve başarı odaklı olduğunu söyledi.

Herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Yokuşlu, şunları ifade etti:

"Başarıya odaklıyız. Ligin daha çok başındayız. Şu zamana kadar baktığınızda birçok takım daha ritmini bulmakta zorlanmaktadır, biz de bir süreç içerisindeyiz. Burada önemli olan niyet ve oyuncuların özverisidir. Biz de tamamen bu olaya olumlu bakarak, kendi işimize odaklanarak umarım bunun ilk adımı olan yarın Avrupa maçımızın ikinci ayağında güzel sonuçla buradan ayrılarak taraftarlarımızı da mutlu ederiz, camiamızı da mutlu ederiz."