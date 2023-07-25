Real Betis, Marc Bartra'yı Türk dizisi sahnesiyle duyurdu

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden savunma oyuncusu Marc Bartra'yı kadrosuna kattı. İspanyol temsilcisi, Bartra transferini Türk dizisine ait bir sahne ile duyurdu.
Real Betis'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kara Sevda adlı dizinin bir sahnesi kesit alınarak Marc Bartra transferi açıklandı.
ariyerinde Barcelona ve Borussia Dortmund formalarını giymesinin ardından 2018'de Real Betis'e geçen Bartra, 2022'de ise 1,25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 40 maçta 4 gole imza atan İspanyol stoper, karşılıklı anlaşmaya varılmasının ardından Karadeniz temsilcisiyle iki hafta önce yollarını ayırmıştı.
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