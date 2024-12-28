Real Madrid, Şampiyonlar Ligi\'nden vazgeçti

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Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, 2025 yılı için önceliğini şampiyon olması halinde 100 milyon euro kazanacağı FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na verdi.

ÖNCELİK ŞAMPİYONLAR LİGİ DEĞİL

AS'ın haberine göre; Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanması halinde 100 milyon euro kazanacak. Haberde, sadece katılım ücreti olarak 30 milyon euro kazanacak kulübün 2025 yılı için önceliğini bu kupayı kazanmaya verdiği ifade edildi. Öte yandan Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan da benzer bir gelir elde ettiği ve bu sebeple FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na büyük önem verildiği kaydedildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ 14 KEZ KAZANDI

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin tarihine bakıldığında İspanya temsilcisi Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere 14 kez mutlu sona ulaşarak en başarılı takım oldu. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

REAL MADRID'İN BU SEZONKİ DURUMU

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, bu sezon La Liga'da oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 40 puan topladı ve kendisine 2. sırada yer buldu. İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 3 galibiyt ve 3 mağlubiyet alarak 9 puanla 20. sırada bulunuyor.

ARDA GÜLER'İN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 7'si ilk 11 olmak üzere 21 maçta sırtına geçirdi. Arda, bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Öte yandan milli yıldız, La Liga'da aralık ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki genç yeteneğin İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.