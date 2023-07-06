Olay transferde yeni gelişme! Real Madrid'e giden Arda Güler, bambaşka bir takımın formasını giyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Olay transferde yeni gelişme! Real Madrid'e giden Arda Güler, bambaşka bir takımın formasını giyecek

06.07.2023 09:20

Barcelona ile girdiği transfer yarışını kazanan Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i kadrosuna kattı. Real Madrid, Arda Güler'i Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'e kiralayabilir. Bu tercihin altında ise eski Real Madridli futbolcu Xabi Alonso'nun Leverkusen'in hocası olması ve gelecek sene eflatun-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adaylarından biri konumunda bulunması yatıyor.

Barcelona ile girdiği transfer yarışını kazanan Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i kadrosuna kattı. Eflatun-beyazlıların ilk hedefi 18 yaşındaki futbolcuyu sürekli forma giyebileceği bir takıma kiralamak. Bu doğrultuda ismi öne çıkan takım ise Bayer Leverkusen.

XABI ALONSO FAKTÖRÜ

Real Madrid, kısa süre içerisinde transferini resmen açıklayacağı Arda Güler'i Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'e kiralayabilir. Dünya devinin bu tercihinin altında ise teknik direktör Xabi Alonso yatıyor.

REAL MADRID İÇİN EN CİDDİ ADAY

Eski Real Madridli futbolcu Xabi Alonso'nun Leverkusen'in hocası olması ve gelecek sene eflatun-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adaylarından biri konumunda bulunması nedeniyle, Arda Güler'in Bayer Leverkusen'e kiralanması olası duruyor.

Xabi Alonso
YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Arda turan aklıma geldi sen bugidişle 3 veya 5 sene içerisinde 3 ligde kendini bulursun fenerbahçenin kıymetini bil Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Erkan Durak: Real madrid Sağ gösterip sol vurdu bu olsa gerek Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
500
Babası WhatsApp üzerinden açıkladı! Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor Babası WhatsApp üzerinden açıkladı! Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor

Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olay transferde yeni gelişme! Real Madrid'e giden Arda Güler, bambaşka bir takımın formasını giyecek - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Dünyaca Ünlü Şarkıcı CoCo Lee Hayatını Kaybetti
10:11 Dünyaca ünlü şarkıcı CoCo Lee, intihar etti
10:09 Ortalık fena karıştı! Arda Güler'in babasından Ali Koç'a şok gönderme
10:05 Ortalık fena karıştı! Arda Güler'in babasından Ali Koç'a bomba gönderme
09:48 Bakan Mehmet Şimşek: Enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma devam edecek
09:43 Son Dakika: Bakan Şimşek ekonomide izlenecek adımları paylaştı! 3 madde var
09:38 Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu
09:34 Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu
09:33 Yeni evlenen Eda Ece'den ilk balayı karesi!
09:29 Çiçeği burnunda gelin Eda Ece balayından ilk pozunu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 10:34:37. #1.12#
SON DAKİKA: Olay transferde yeni gelişme! Real Madrid'e giden Arda Güler, bambaşka bir takımın formasını giyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement