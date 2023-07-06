Barcelona ile girdiği transfer yarışını kazanan Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i kadrosuna kattı. Eflatun-beyazlıların ilk hedefi 18 yaşındaki futbolcuyu sürekli forma giyebileceği bir takıma kiralamak. Bu doğrultuda ismi öne çıkan takım ise Bayer Leverkusen.
Real Madrid, kısa süre içerisinde transferini resmen açıklayacağı Arda Güler'i Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'e kiralayabilir. Dünya devinin bu tercihinin altında ise teknik direktör Xabi Alonso yatıyor.
Eski Real Madridli futbolcu Xabi Alonso'nun Leverkusen'in hocası olması ve gelecek sene eflatun-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adaylarından biri konumunda bulunması nedeniyle, Arda Güler'in Bayer Leverkusen'e kiralanması olası duruyor.
Son Dakika › Spor › Olay transferde yeni gelişme! Real Madrid'e giden Arda Güler, bambaşka bir takımın formasını giyecek - Son Dakika