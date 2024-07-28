Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi - Son Dakika
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Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi

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EURO 2024 sonrası izinli olan ve kısa süre önce Real Madrid kampına katılan Arda Güler'e Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen talip oldu. Madrid temsilcisi ise Alman ekibinden gelen kiralama teklifi reddetti. Eflatun-beyazlılar, Arda'yı takımın önemli parçalarından biri olarak görüyor.

28.07.2024 14:12
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Geride bıraktığımız sezonun sonuna doğru Real Madrid'de forma şansı bulan ve aldığı süreleri iyi değerlendiren Arda Güler, EURO 2024 performansıyla da göz doldurdu. Yeni sezonda akıbetinin ne olacağı merak konusu olan milli futbolcu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

LEVERKUSEN KİRALAMAK İSTEDİ

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak için devredeydi.

REAL MADRID GÖNDERMİYOR

Ancak Real Madrid, Arda Güler'i takımın önemli parçalarından biri olarak görüyor. Bu doğrultuda eflatun-beyazlılar, Arda Güler'i kiralık olarak göndermeyi düşünmüyor. Real Madrid ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan milli futbolcu da tamamen İspanyol devindeki kariyerine odaklanmış durumda.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan 19 yaşındaki genç yetenek, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren Arda, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi

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Son Dakika Spor Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ankara null: celimsiz haliyle kimse oynatmaz yedek aliyorlar ztn teklif gelsin hmn satacaklar 3 10 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Bu angeliko yine oynatmicak arda çok acil oynayacagi takıma gitmeli 4 2 Yanıtla

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