Taty Castellanos, 76 yıl sonra Real Madrid'e kabusu yaşattı - Son Dakika
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Taty Castellanos, 76 yıl sonra Real Madrid'e kabusu yaşattı

26.04.2023 09:29

Girona, sahasında Real Madrid'i Taty Castellanos'un attığı gollerle 4-2'lik skorla yendi. Tarihi bir performansın altına imzasını atan Castellanos, 76 yıl sonra La Liga'da Eflatun-Beyazlılar'a 4 gol atan ilk futbolcu olma başarısı gösterdi.

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Tatty attığı 4 golle tarihe geçti.

TATY'DEN ÇILGIN PERFORMANS

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 12, 24, 46 ve 62. dakikalarda "Taty" lakaplı Arjantinli futbolcu Valentin Mariano Jose Castellanos Gimenez kaydetti. Real Madrid'in gollerini ise 34. dakikada Vinicius ve 85. dakikada Lucas Vazquez attı.

REAL MADRID'E 4 GOL ATAN 5. FUTBOLCU

Efsane bir performansa imza atan Taty, 76 yıl sonra La Liga'da Real Madrid'e gol atan ilk futbolcu oldu. Taty, La Liga tarihinde Real Madrid'e 4 gol atma başarısı gösteren 5. futbolcu oldu. İspanyol ligi tarihinde bundan önce Real Madrid'e 4 gol atan futbolcular, Marti Ventolra (Barcelona ile 1934-1935), Vicent Martinez (Espanyol ile 1939-1940), Emilio Garcia Martinez (Oviedo ile 1944-1945) ve Esteban Echevarria (Oviedo ile 1947-1948).

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Tüm turnuvalar baz alındığında ise Real Madrid'e son olarak 4 gol atan futbolcu, 24 Nisan 2013'de Borussia Dortmund'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında o dönem Alman takımında forma giyen Robert Lewandowski'ydi.

76 yıl sonra bir ilk! Dünya, Real Madrid'e kabusu yaşatan Taty Castellanos'u konuşuyor
76 yıl sonra bir ilk! Dünya, Real Madrid'e kabusu yaşatan Taty Castellanos'u konuşuyor
76 yıl sonra bir ilk! Dünya, Real Madrid'e kabusu yaşatan Taty Castellanos'u konuşuyor
76 yıl sonra bir ilk! Dünya, Real Madrid'e kabusu yaşatan Taty Castellanos'u konuşuyor
YORUMLAR (1)
  • Tamer Şahin: Yeni bir bomba takım parladı bu sayede. Artık ismini çok duyarız bu takımın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Castellanos, Real Madrid'i yaktı geçti! Castellanos, Real Madrid'i yaktı geçti!

Real Madrid, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Taty Castellanos, 76 yıl sonra Real Madrid'e kabusu yaşattı - Son Dakika
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