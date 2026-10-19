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Real Madrid kazandı ama Mourinho'nun görüntüsü olay oldu

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İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 mağlup ederken Arda Güler 30. dakikada attığı golle geceye damga vurdu. Karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho'nun yedek kulübesindeki kıyafeti, oturuşu ve uzamış sakalları da dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcının görüntüsüyle ilgili dikkat çeken yorumlar yapıldı.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler'in 30. dakikada attığı golle öne geçen Madrid ekibi, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

MOURINHO'NUN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın dikkat çeken görüntülerinden biri de Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yedek kulübesindeki hali oldu. Koyu renk günlük kıyafetleri ve uzamış sakallarıyla objektiflere yansıyan Portekizli teknik adamın görünümü, futbolseverlerin yorumlarına konu oldu.

KIYAFETİNDEN SAKALINA KADAR ELEŞTİRDİLER

Mourinho'nun kıyafeti, oturuşu ve bir süredir tıraş olmadığı yönündeki değerlendirmeler üzerinden eleştirel yorumlar yapıldı. Bazı yorumlarda Portekizli çalıştırıcının görünümünün Real Madrid'in teknik direktörüne yakışmadığı savunuldu.

ARDA GÜLER GOLÜYLE GECEYE DAMGA VURDU

Real Madrid'in 4-1 kazandığı karşılaşmada Arda Güler 30. dakikada fileleri havalandırdı. Madrid temsilcisinin diğer gollerini Kylian Mbappe (2) ve Yan Diomande kaydetti.

Jose MourinhoReal MadridArda GülerSevilla FCLa LigaİspanyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Real Madrid kazandı ama Mourinho'nun görüntüsü olay oldu - Son Dakika
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