Real Madrid Savunma Hattında Sakatlık Şoku - Son Dakika
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Real Madrid Savunma Hattında Sakatlık Şoku

Son Güncelleme: 13.08.2023 16:40

Real Madrid'in savunma oyuncusu Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi. Militao'nun ameliyat olacağı ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu sakatlık, Arda Güler ve Thibaut Courtois'in sakatlıklarının ardından yaşanan üçüncü önemli sakatlık oldu.

İspanya LaLiga'nın ilk hafta mücadelesinde Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

REAL 2-0 KAZANDI

San Mames Barria'da oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri ise 28. dakikada Rodrygo ve 36. dakikada yeni transfer Jude Bellingham kaydetti.

MILITAO SAKATLANDI

Brezilyalı stoper, kendi yarı alanının ortalarında Sancet ile ikili mücadeleye girdiği sırada ayağının çime takılması sonucu sakatlık yaşadı. Bu pozisyon sonrasında Militao, Bilbao taraftarlarının da alkışlarıyla kenara geldi ve yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Real Madrid'den yapılan açıklamada 25 yaşındaki stoperin sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği kaydedildi. Eder Militao'nun ameliyat olacağı açıklandı. Yıldız oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ARDA VE COURTOIS'DA SAKATLANDI

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler idmanda sakatlanmıştı. 18 yaşındaki futbolcunun operasyon geçirmesine karar verilmişti. Üç gün önce de Thibaut Courtois'nın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiğini açıklanmış ve başarılı kalecinin ameliyat edileceği duyurulmuştu.

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