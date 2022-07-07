Recep Burak Yılmaz: "Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 ve Avrupa kupaları" - Son Dakika
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Recep Burak Yılmaz: "Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 ve Avrupa kupaları"

07.07.2022 09:48

- Recep Burak Yılmaz: "Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 ve Avrupa kupaları" Hatayspor'un başarılı stoperi Recep Burak Yılmaz: "Başarının sırrı verimli kamplardan geçiyor" "Taktik konusunda gördüğüm en başarılı hoca Serkan Özbalta" Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da yaptığı kamp çalışmalarıyla...

- Recep Burak Yılmaz: "Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 ve Avrupa kupaları"

Hatayspor'un başarılı stoperi Recep Burak Yılmaz:

"Başarının sırrı verimli kamplardan geçiyor"

"Taktik konusunda gördüğüm en başarılı hoca Serkan Özbalta"

ERZURUM - Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da yaptığı kamp çalışmalarıyla devam eden Hatayspor'da yeni transfer Recep Burak Yılmaz, "Hatayspor ile öncelikli hedefimiz ligi çok başarılı bir konumda bitirmek. İlk beş ve Avrupa kupaları olabilir. Bu hedef çok kolay değil. Süper Lig'de çok başarılı ve kaliteli kulüpler var. Biz de çok güçlü bir ekibiz" dedi.

Yeni sezona güçlü başlamak isteyen Hatayspor, antrenmanlarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Öte yandan yaptığı transferlerle kadrosunu da güçlendiren bordo-beyazlı ekip, savunma hattına Recep Burak Yılmaz'ı takviye yapmıştı. İHA'ya konuşan 26 yaşındaki oyuncu, takıma yeni katıldığını, şehre ve kulübe alışmaya çalıştığını ifade ederken, yeni sezonda başarılı olup taraftarları utandırmamak için de ellerinden geldiğince çalıştıklarını söyledi.

"Başarının sırrı verimli kamplardan geçiyor"

Kamp süreci ne kadar iyi değerlendirilirse sezonunun da o kadar başaralı geçeceğini dile getiren Recep Burak Yılmaz, "Şu anda Erzurum kampımız iyi gidiyor. İlk kampımızdayız ve 7-8 gündür çalışmalarımız sürüyor. İlk kamplarda yükleme antrenmanlar ağırlıklı oluyor. Taktik antrenmanlara da yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Yeni sezon için burada çalışmak çok önemli, başarının sırrı aslında verimli kamplardan geçiyor. Ne kadar hazırlanıp ne kadar hazır olursanız sezon o kadar başarılı geçiyor. Buradaki tesislerin sahaları çok güzel, otelleri ve yemekleri de çok iyi durumda. Yüksek rakım havası biraz bizi kesiyor ama normal seviyeye indiğimiz zaman bunun artı yönlerini hissedeceğiz" diye konuştu.

"Umarım benim için sezon iyi geçer"

Hatayspor forması giymenin kendisi için büyük bir şans olduğunu aktaran Yılmaz, "Takıma yeni katıldım, şu anda alışma sürecindeyim. Takım arkadaşlarıma ve şehre ayak uydurmaya çalışıyorum. Bu benim için çok büyük bir şans, en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Umarım benim için ve takım için yeni sezon iyi geçer. Taraftarlarımızı utandırmamak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Taktik konusunda gördüğüm en başarılı hoca Serkan Özbalta"

Serkan Özbalta'nın taktik anlayışını hiçbir hocada görmediğini de kaydeden Recep Burak, "Serkan Özbalta ile iki sene önce de çalışmıştım. Kendisini taktik açısından en başarılı hoca olarak görüyorum. Çok hocayla çalıştım ama Serkan hocanın taktik konularındaki başarısını kimsede görmedim. Umarım hocamızın verdiği görevleri yerine getiririz ve bu yönde başarılı bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz ilk 5 ve Avrupa kupaları"

Süper Lig'de çok kaliteli kulüplerin olduğunun altını çizen Yılmaz, "Hatayspor ile öncelikli hedefimiz ligi çok başarılı bir konumda bitirmek. İlk beş ve Avrupa kupaları olabilir. Bu hedef çok kolay değil. Süper Lig'de çok başarılı ve kaliteli kulüpler var. Biz de çok güçlü bir ekibiz. Süper Lig deneyimi benim için ilk defa olacak. Umarım benim için çok iyi geçen bir lig sezonu olur" dedi.

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Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: İHA

Burak Yılmaz, Hatayspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Recep Burak Yılmaz: 'Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 ve Avrupa kupaları' - Son Dakika

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