Red Bull Back Line İzmir Elemeleri Tamamlandı

Spor

Voleybol branşının sokaklara taşıması amacıyla düzenlenen Red Bull Back Line'nın İzmir'deki elemeleri gerçekleştirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Bostanlı Sahili'nde organize edilen ve dün başlayan eleme müsabakalarında 160 sporcudan oluşan 32 takım mücadele etti.

Müsabakada derece elde eden 4 takım, 28 Temmuz'da İstanbul'daki Red Bull Back Line'nın finaline katılmaya hak kazandı.

Organizatörlerden Egemen Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, voleybolun Türkiye'de sevilen takım sporlarından olduğunu söyledi.

Voleybolu kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Bilici, şunları kaydetti:

"Yaptığımız tamamen sokak voleybolu. Kullandığımız zemin uluslararası kuruluşların onayladığı bir zemin. Amacımız voleybolu sokağı indirmek, daha fazla insana ulaştırmak ve gençlerin burada kendisini göstermesini sağlamak. Bunların yanı sıra gençlerin iyi vakit geçirmeleri sağlamayı amaçlıyoruz. Müsabakalara oldukça yoğun ilgi var."

Red Bull Back Line

Red Bull Back Line'da 1'i yedek 5 oyuncudan oluşan takımlar, elemelerde 11 puanlık 3 set üzerinden, çeyrek finaller itibarıyla ise 5 set üzerinden mücadele ediyor. Karşılaşmalarda her iki takımın da sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulundurması gerekiyor. Set kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor. Böylelikle seti kazanan ekip skor avantajının yanında daha küçük sahada oynama avantajı elde ediyor.