Red Bull Back Line Şampiyonu Şepidi Takımı

Sokak voleybolu organizasyonu olan Red Bull Back Line'da şampiyonluğu Şepidi takımı kazandı.

Voleybolu sokaklara taşıyan ve sıra dışı kurallarıyla klasik voleybola eğlenceli bir alternatif sunan Red Bull Back Line, Caddebostan Etkinlik Alanı'nda oynanan Türkiye finaliyle tamamlandı.

Beymen Club, Thera Vita ve Tespo partnerliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Antalya ve İzmir elemelerinden gelen takımlar, İstanbul'daki rakipleriyle karşılaştı. Royabulls'u 3-0'la geçen Şepidi takımı, Red Bull Back Line'ın kazananı oldu.

Red Bull Back Line'da Beymen Club tarafından tasarlanan özel formalarla sahaya çıkan takımlar, beş ya da altı kişilik kadrolarla, sahada her zaman en az bir kadın ve bir erkek oyuncu bulunacak şekilde mücadele etti. Üç set üzerinden oynanan karşılaşmalarda, seti kazanan takımın sahasının bir metre daralmasıyla artan tempo, mücadeleye ekstra heyecan kattı.