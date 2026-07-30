Rekor transferdi! Bayern Münih Sacha Boey'i sildi - Son Dakika
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Rekor transferdi! Bayern Münih Sacha Boey'i sildi

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Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey'un gelecek sezon takımda olmayacağını ve transfer listesinde yer aldığını açıkladı.

Alman devi Bayern Münih, geride kalan sezonu Galatasaray'da tamamlayan Fransız sağ bek Sacha Boey ile yollarını tamamen ayırmaya hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, 25 yaşındaki futbolcuyu bu transfer döneminde bonservisiyle satmayı hedefliyor.

MAX EBERL: ''BOEY SATIŞ LİSTESİNDE''

Alman kulübünün Sportif Direktörü Max Eberl, Fransız oyuncunun takımdaki geleceğine ilişkin net ifadeler kullandı. Boey'un planları arasında yer almadığını belirten Eberl, "Sacha Boey'un Bayern Münih'te bir geleceği bulunmuyor, kendisini transfer listesine koyduk." diyerek ayrılığı resmen doğruladı.

Rekor transferdi! Bayern Münih Sacha Boey'i sildi

REKOR TRANSFERDİ

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı.

BAYERN MUNIH KARİYERİ

Bayern Münih formasıyla bugüne kadar 38 resmi karşılaşmada görev alan Sacha Boey, bu maçlarda 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Alman ekibiyle 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor.

Bayern Münih, Galatasaray, Sacha Boey, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rekor transferdi! Bayern Münih Sacha Boey'i sildi - Son Dakika

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