Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı! Taraftarlar eleştiri yağdırdı - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı! Taraftarlar eleştiri yağdırdı

15.03.2022 01:00

Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabında Arda Güler ve kendi fotoğrafını yan yana koyarak, "Haydi nur yüzlüm. Müthiş yetenek Arda kardeşimiz, sıra sende yavrum." ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe taraftarı ise "Arda'dan uzak dur" ve "Sana yedirmeyiz" yorumlarını yaptı.

Fenerbahçe'de Arda Güler, Alanyaspor maçında 1 gol ve 1 asist yaparak sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti. Genç yıldıza övgüler yağarken, Rıdvan Dilmen'in paylaşımı sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

"ARDA'DAN UZAK DUR"

Kendisinin ve Arda Güler'in fotoğrafını yan yana koyan Rıdvan Dilmen paylaşımında, "Haydi nur yüzlüm. Müthiş yetenek Arda kardeşimiz, sıra sende yavrum." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlardan bu sözlere tepki yağdı. Taraftarlar "Arda'dan uzak dur" ve "Sana yedirmeyiz" yorumlarında bulundu.

Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi
Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi
Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi
Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi
Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi
Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi
Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı! Taraftarlar eleştiri yağdırdı
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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı! Taraftarlar eleştiri yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı! Taraftarlar eleştiri yağdırdı - Son Dakika
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