Fenerbahçe'de Arda Güler, Alanyaspor maçında 1 gol ve 1 asist yaparak sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti. Genç yıldıza övgüler yağarken, Rıdvan Dilmen'in paylaşımı sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Kendisinin ve Arda Güler'in fotoğrafını yan yana koyan Rıdvan Dilmen paylaşımında, "Haydi nur yüzlüm. Müthiş yetenek Arda kardeşimiz, sıra sende yavrum." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlardan bu sözlere tepki yağdı. Taraftarlar "Arda'dan uzak dur" ve "Sana yedirmeyiz" yorumlarında bulundu.
Son Dakika › Spor › Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı! Taraftarlar eleştiri yağdırdı - Son Dakika