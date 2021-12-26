Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken açıklama: Verin Galatasaray'a fark olurdu

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. 3 maç sonra galibiyetle tanışan sarı-lacivertlileri TRT Spor ekranlarında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Pereira dönemini eleştiren Dilmen, Mert Hakan'ın ıslıklanmasının yanlış olduğunu belirtti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"MUTLULUK ENERJİSİ GİTTİ FENERBAHÇE'DE"

Duyguların karmakarışık olduğu bir maçtı. Fenerbahçe'de futbol oyanamak kolay değildir. Üzüntü sert olur, mutluluk da kimsenin yaşamadığı şekilde olur. Ali Koç'un ilk senesi ve bu sene çok erken koptu. Mutluluk enerjisi gitti Fenerbahçe'de.

"İLK DEFA HAKSIZ PROTESTO GÖRDÜM"

Ben en çok bugün Mert Hakan'ı beğendim. Islıklandığı anlarda dikkat ettim sorumluluk almadı, normalde savunmanın önüne gelir sorumluluk alır. Genel anlamda çok sorumluluk bir oyuncu. Bugün en çok koşan, en çok topa temas eden odur. Bir oyuncuya protesto olabilir ama ben bugün ilk defa haksız protesto gördüm. Mert Hakan için. Geçen haftaya da baksalar en çok koşan futbolcudur.

"ERSUN YANAL DOĞRU BİR TERCİHTİ"

Bence Fenerbahçe'de Ali Koç en büyük hatayı Aykut Kocaman döneminde yaptı. Oturmuş bir kadrosu vardı, devam edebilirdi ama neden devam etmedin diyemeyiz. Başarısız olursa gönderebilirdiniz. Ersun Yanal, doğru bir tercihti o zaman. Erol Bulut için erken dönemdi Fenerbahçe. Pereira, bir tercihtir olabilir ama ısrarı gördüğünüz zaman... Fenerbahçe'nin bana göre çok iyi 5-6 tane oyuncusu var. Bunların yanını iyi bir şekilde donatamadığınız zaman.

"FENERBAHÇE'NİN YAŞ ORTALAMASI ÇOK YÜKSEK DEĞİL"

Ben Pereira'nın taktik bilgisinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Disiplin anlamında evet ama taktik konusunda çok zayıftı. Fenerbahçe'nin yuhalanan bu kadrosu doğru eklemelerle 2-3 sezonu forsa edebilecek bir kadro. Fenerbahçe kadrosunun yaş ortalaması çok yüksek değil.

"OKAN BURUK, FENERBAHÇE'Yİ KALDIRABİLECEK BİR İSİM DEĞİL"

Şimdi Löw deniyor. Löw, Pereira'nın parasına çalışır mı? Pereira'nın ne kadar aldığını bilmiyorum ama Löw en az 4-5 ister. Okan Buruk ismi geçiyor ama falan ben isim de çok konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe'yi kaldırabilecek bir isim değil. Okan Buruk için bir gün Galatasaray'da olacaktır. Belki Beşiktaş'ta olabilir.

"GENCECİK ÇOCUKLARLA OYNADI GALATASARAY"

Fenerbahçe taraftarına 5 yıl şampiyonluk garantisi verseler de Fatih Terim'i istemez. Galatasaraylılar da benim gibi, Aykut Kocaman gibi isimleri istemezler. İrfan Can, çok değerli oyuncu ama küstürüldü. Gelecek teknik adamın Pelkas'ı İrfan Can'ı yeniden canlandırması lazım. Galatasaray'a verin Pelkas'ı Mesut'u İrfan'ı maksimum 2-3 puan fark olurdu. Gencecik çocuklarla oynadı Galatasaray.