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Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Icardi iddiası: Tete'den rahatsız - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Icardi iddiası: Tete'den rahatsız

Son Güncelleme: 22.10.2023 09:49

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Arjantinli golcünün, Tete'den memnun olmadığını belirten Dilmen, ''Muhtemelen Icardi, Tete ve Okan hoca ile iletişime geçer. Bence ondan hiç memnun değil. En son bir pozisyonda yeter dedi. Ayağında topu çok tutuyor.'' dedi.

Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki derbi zaferini TV8.5 ekranlarında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Icardi'nin Tete'den rahatsız olduğunun belirten Dilmen, Arjantinli golcünün bu konuyu Okan Buruk ile görüşeceğini iddia etti.

"AYAĞINDA ÇOK TOP TUTUYOR"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Muhtemelen Icardi, Tete ve Okan hoca ile iletişime geçer. Bence ondan hiç memnun değil. En son bir pozisyonda yeter dedi. Ayağında topu çok tutuyor." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ SEZONU KAPATTI"

Ayrıca Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında hiçbir iddiası kalmadığını belirten Dilmen, "Beşiktaş, 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunu bana kalırsa artık kapattı." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Icardi iddiası: Tete'den rahatsız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Icardi iddiası: Tete'den rahatsız - Son Dakika
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