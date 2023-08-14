Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe kehaneti: Daha az gol yiyecekler

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından maçı TV8.5 ekranlarında değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin geçen sezona kıyasla bu sezon, daha az gol yiyeceğini iddia etti.

"FENERBAHÇE, 42 GOLDEN AZ YER"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe orta sahasına 3 yeni oyuncu aldı. Çok güçlü kadro var doğru. 87 golü bulamaz diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin bu sezon ama bu sezon geçen sene yediği 42 golden daha az gol yer. En az 10 gol daha az yer." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şöyle:

"BÜYÜK FELAKETE RAĞMEN İYİ DÖNDÜ"

İsmail Kartal 3 puanı aldı, özgüven açısından lige iyi başlamak önemli. Galatasaray geçen sezon mesela beraberliklerle başladı, sonra ritmini buldu. Gaziantep takımı geçen seneki büyük felakete rağmen iyi döndü.

"JESUS SAVUNMAYI ÖNE ÇIKARIYORDU"

Fenerbahçe bundan önce oynadığı 3 maçta rakibini 1 kez ofsayta düşürdü. Fenerbahçe savunmanın merkezini düzeltmiş onu gördük. Geçen sezon olsaydı bu maçta 10 ofsayt olurdu. Becao baya iyi oyuncu, sağlam duruyor. Jesus savunmayı öne çıkarıyordu. Biz sürekli savunmada kabahati buluyorduk ama geri dönemiyorlardı öne çıkamayınca. Aynısı devam etseydi savunma arkasına çok top sarkardı bugün.

"İSMAİL KARTAL DOĞRULARI OYNATIYOR"

"Bu arzunun sezon sonuna kadar yüksek gideceğini düşünüyorum. Cengiz Ünder çok iyi futbolcu, İrfan Can çok iyi ama diyoruz ama iyi oyuncu. Oyun formatıyla ilgili İsmail hocanın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Futbolun doğrularını oynatmaya çalışan bir teknik direktördür. İsmail Kartal'ı neden tartışmak istemiyorum, çünkü doğruları oynatıyor.

"LİDER ÖZELLİKLERİ MUAZZAM"

Böyle oyuncuların olduğu kadroda yönetmek çok önemli. Okan hoca için de aynısı geçerli. Fenerbahçe'nin Tadic paylaşımını gördüm, lider özellikleri muazzam. Çok kaliteli futbolcu. Bir röportaj verirken taktikle ilgili yorumlar yaptı. İsmail hoca ben oyuncularımla arkadaş gibiyimdir der ama çok arkadaşlık böylesine geniş kadrolarda iyi değildir.

"KALECİ VE 6 NUMARA ALINMASI GEREKİYOR"

Altay'ın bu psikolojiyle sezonu bitirmesi çok zor. Livakovic tartışmasız alınmalı. Gergin bir camiayı yönetiyorsunuz, onun için Fenerbahçe'nin kaleci ve 4-2-3-1 oynayacaksınız birinci sınıf 6 numara alması gerektiğini düşünüyorum.