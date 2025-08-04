Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını açıkladı: Büyük takımın yapması gereken... - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını açıkladı: Büyük takımın yapması gereken...

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe\'nin neden şampiyon olamadığını açıkladı: Büyük takımın yapması gereken...
04.08.2025 11:07
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Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını ve Galatasaray'ın transfer politikalarını ele aldı. Dilmen, "Büyük takımın yapması gereken, önde baskılı oyunu topu çok çabuk kazandı. Büyük kulüpler topu ne kadar rakipte daha az tutarsa şampiyonlukta favori olur. Galatasaray'ın uzun zamandır şampiyon olmasının sebebi bu" dedi.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da katıldığı programda Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"OKAN BURUK'A BİR IŞINLANMA GELDİ"

Galatasaray hakkında açıklamalarda bulunan Dilmen, "Galatasaray'ın Mauro Icardi transferiyle Türkiye'de futbol ekonomisi başka yerlere geldi. Galatasaray'ın 3 sene önceki şampiyon kadrosu bu kadronun yüzde 50'si kadar ama Galatasaray bu sezon, geçen sezonlardaki gibi çok kadro değişikliği yapmadı. Çok para harcadılar ama nokta atışı hamle yaptılar. O yüzden ideal 11'ini sayabiliriz. Galatasaray sorun çıkartan futbolcuyu affetmiyor, hemen gönderiyor. Wilfired Zaha, Hakim Ziyech, Tete gibi isimleri örnek gösterebiliriz. Geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında Okan Buruk'a bir ışınlanma geldi. Doğru 11'i buldu. Göreceksiniz Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'nde Lemina, Torreira, Gabriel Sara orta sahasından vazgeçmeyecek. Bu orta sahayla geçen sezon Young Boys'a elenmezdin. Okan hoca mesela sol kanatta Eren Elmalı ve Ismail Jakobs'u arkalı önlü denedi. Bunu da genelde Bayern Münih gibi takımlara karşı durdurmaya yönelik bir hamle olarak göreceğiz.

Ben Okan Buruk yerinde olsam cuma akşamı Antep'te, bu ilk 11'le çıkarım. Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper. Sallai yerine Kaan, Jakobs yerine Eren olabilir. Galatasaray'ın Gaziantep FK maçına bu şekilde çıkacağını düşünüyorum. Leroy Sane, yetenekli bir oyuncu ama Lazio maçında top kontrolü iyi değildi, o biraz zeminden kaynaklı. Daha hazırlık sürecinde. Okan hocanın kampını daha yemedi. Yaz ayında Bayern Münih ile turnuva oynadı konsantrasyonu iyiye gidecektir" dedi.

"BÜYÜK TAKIMIN YAPMASI GEREKEN..."

Fenerbahçe hakkında da konuşan ve sarı-lacivertlilerin neden şampiyon olamadığına değinen Dilmen, " Jose Mourinho'da bir değişiklik yok. Geçen yıl özellikle Glasgow Rangers maçı tamamen Mourinho'ya yazar. O vasat takıma burada elendi. Lazio maçında rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedi. Akan oyunda geçtiğimiz yıl pozisyon üretmekte zorlandı. İlginç bir şekilde İrfan Can Kahveci'yi oynatmıyordu, oynattığı zaman da kesiyordu. Büyük takımın yapması gereken, önde baskılı oyunu topu çok çabuk kazandı. Büyük kulüpler topu ne kadar rakipte daha az tutarsa şampiyonlukta favori olur. Galatasaray'ın uzun zamandır şampiyon olmasının sebebi bu" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını açıkladı: Büyük takımın yapması gereken... - Son Dakika

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