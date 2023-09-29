Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe için yaptığı benzetme Galatasaraylıları küplere bindirdi - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe için yaptığı benzetme Galatasaraylıları küplere bindirdi

Son Güncelleme: 29.09.2023 08:23

Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'i 4-0 yendiği mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin oyununu Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu döneme benzetti. Dilmen'in bu yorumu sarı-kırmızılı taraftarları sinirlendirirken, ''Uçma Rıdvan'' ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Mücadeleyi TV8.5 ekranlarında değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin oyununu Galatasaray'ın efsane döneminde oynadığı futbola benzetti.

"TOPA BASIP, ÇABUK KAZANIYORLAR"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Aklıma Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu dönem geliyor! Fenerbahçe'nin oyunu da ona benziyor. En önemli özellikleri neydi? Topa basıp, çabuk kazanıyorlardı. Fenerbahçe mental olarak ve fiziksel olarak futbolcularını inandırmış. İrfan'ı, Tadic'i, Szymanski'yi inandırmış hoca. İyi futbolu kim iyi oynarsa keyif alıyorum ben. Fenerbahçe zaten 4-3-3'ü 4-1-4-1 gibi oynayan bir takım." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe için yaptığı benzetme Galatasaraylıları küplere bindirdi

"SZYMANSKI KESİN GİDER"

Szymanski'nin başarılı performansına da değinen Dilmen, "Fred'i oyundan çıkarmak çok değerli. Dzeko'yu da aynı şekilde. Szymanski'yi oynatabildiğin kadar oynat diyorum. Szymanski daha 24 yaşında Premier Lig'e büyük takımlara kesin gider zaten buralarda tutamazsınız onu. 13 maçta, 7 gol ve 4 asisti var. 40 milyon euro yazmanız lazım en az sözleşmesine. Dilerim uzun süre Fenerbahçe'de oynar ama sanmıyorum." dedi.

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe için yaptığı benzetme Galatasaraylıları küplere bindirdi

DİLMEN'İN YORUMU ABARTILI BULUNDU

Rıdvan Dilmen'in bu yorumu Galatasaray taraftarını sinirlendirdi. Galatasaraylılar, sarı-lacivertlilerin her sezona iyi başladığını ancak sonradan düştüğünü belirtti. Sarı-kırmızı renklere gönül verenler, Fenerbahçe'nin oyununun Galatasaray'ın üst üste 4 yıl şampiyon olduğu dönemdekine benzetilmesini abartılı buldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe için yaptığı benzetme Galatasaraylıları küplere bindirdi
Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe için yaptığı benzetme Galatasaraylıları küplere bindirdi
Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe için yaptığı benzetme Galatasaraylıları küplere bindirdi
Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe için yaptığı benzetme Galatasaraylıları küplere bindirdi

Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe için yaptığı benzetme Galatasaraylıları küplere bindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe için yaptığı benzetme Galatasaraylıları küplere bindirdi - Son Dakika
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