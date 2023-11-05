Rıdvan Dilmen dev maçı kaybettiren detayı tespit etti! İsmail Kartal'ın en büyük hatası Fred

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 kaybetti. Dev maçı TV8.5 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'ın Fred ve Tadic'i önceki karşılaşmalarda dinlendirmemesini eleştirdi.

"FRED'İ KAMPA ALMASI LAZIMDI"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "İsmail hocanın tıpkı Dzeko gibi Fred ve Tadic'i bu Konferans Ligi'nde oynatmaması lazımdı. Djiku sakatlandığı günü Fred'i kampa alması lazımdı hocanın." dedi.

"FENERBAHÇE'NİN KALBİ FRED"

Fred'in Fenerbahçe için kritik öneme sahip olduğunu belirten Dilmen, "Fenerbahçe ligin üst sıralarında yer alan hiçbir takımla oynamamıştı şu ana kadar. Pendik'i yeneyim diye Fred'den oldu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kalbi Fred, onu tekletmeyeceksiniz. Şimdi stentle uğraşıyorsunuz."ifadelerini kullandı.