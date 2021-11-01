Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı

Galatasaray, Gaziantep'i 2-0 mağlup etti, Kerem Aktürkoğlu bu maçı da boş geçmedi. Genç kanat oyuncusunun menajeriyle konuştuğunu söyleyen TRT Spor yorumcusu Dilmen, Almanya'dan ve Fransa'dan Kerem'e taliplerin olduğunu ifade etti.

"STUTTGART VE FREIBURG"

Dilmen, "Kerem'in menajeriyle konuştum. Stuttgart ve Freiburg gibi takımlar ilgileniyormuş Almanya'dan. Fransa'dan da takım vardı ama unuttum. Ben olsam dolu dolu 25-26 yaşından önce ayrılmam Galatasaray'dan. Daha iyi takımlara gitmek için biraz daha gelişmeli" dedi.

9 GOLE KATKI

Geçen sezon 3. ligden, Erzincan'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor. 20 maçta 5 gol 4 asist yapan, Kerem Milli Takım'a da yüksekdi. 9 gole direkt katkı yapan 23 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim'in gözbebeği oldu.