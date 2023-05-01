Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'dan Muslera için dikkat çeken sözler: Cin gibiydi, mal varlığını kaybetti, kolay değil - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'dan Muslera için dikkat çeken sözler: Cin gibiydi, mal varlığını kaybetti, kolay değil

01.05.2023 07:59

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'a 3-1 yenilen Galatasaray'da son zamanlarda Muslera'nın yaşadığı düşüşün dolandırılma konusuyla ilgili olabileceğini ifade etti. Programın sunucusu Murat Kosova da bu konuyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Geçen hafta Karagümrük'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da kaleci Muslera, derbide de kalesinde 3 gol gördü. TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, derbinin ardından Muslera'nın dolandırıcılık mevzusuyla ilgili konsantrasyonunu kaybetmiş olabileceğini söyledi.

Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'dan Muslera ile ilgili hayrete düşüren sözler: Cin gibiydi, mal varlığını kaybetti kolay değil

DİLMEN KONUYU AÇTI, KOSOVA ANLATTI

Rıdvan Dilmen derbi yorumlarında konuyu Muslera'nın düşüşüne getirince programın sunucusu Murat Kosova, "Ne kadar doğru bilmiyorum, mal varlığınızı kaybediyorsunuz. Kolay değil. Böyle bir kumpas sonunda böyle bir para kaybettiyse psikolojik olarak çok zor. Okuyoruz biz de haberleri, hukuki süreç devam ediyor" dedi.

Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'dan Muslera ile ilgili hayrete düşüren sözler: Cin gibiydi, mal varlığını kaybetti kolay değil

"MUSLERA CİN GİBİDİR"

Rıdvan Dilmen bu diyaloğun ardından Muslera konusuyla ilgili şu sözleri sarf etti: Ben de bu konuyu kast etmiştim. Muslera gibi oyunun sonlarını iyi oynayan tecrübeli bir kaleci iki haftadır donuk. Psikolojik olarak çok zor. Bırak kaleciliği normal hayatın da etkilenir. Hukuki bir süreç var. Ben etkilendiğini düşünüyorum açıkçası. Etkilenmemesi mümkün değil. Muslera cin gibidir ya. Oyunu 10 dakika uyutur, senin haberin olmaz. Allah korusun bak Fenerbahçe maçına gitti 40 dakika oynadı. 1-0 öndesin o bitirir maçı. Ama şimdi 3 metre ilerde bekliyorsun. Konsantrasyon işte.

DOLANDIRICILIK OLAYI NE?

İstanbul'da bir banka müdiresi aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu ünlü isimleri yüksek kar vaadiyle kandırdı. Tam 80 milyon dolarlık vurgun, bir iş insanının durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Banka müdiresi nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı.

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Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'dan hayrete düşüren sözler: Muslera cin gibiydi, mal varlığını kaybetti kolay değil Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'dan hayrete düşüren sözler: Muslera cin gibiydi, mal varlığını kaybetti kolay değil

Rıdvan Dilmen, Murat Kosova, Beşiktaş, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'dan Muslera için dikkat çeken sözler: Cin gibiydi, mal varlığını kaybetti, kolay değil - Son Dakika


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