Riveros'tan Paraguay-Türkiye Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
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Riveros'tan Paraguay-Türkiye Maçı Değerlendirmesi

Riveros\'tan Paraguay-Türkiye Maçı Değerlendirmesi
17.06.2026 09:51
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Cristian Riveros, Paraguay-Türkiye maçında anahtarın iyi markaj olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin hücum gücüne dikkat çeken Paraguaylı eski milli futbolcu Cristian Riveros, "Bu maçta bizim için anahtar; iyi markaj yapmaya çalışmak ve Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi ana figürlerin oyuna girmesini engelleyerek, onları iyi etkisiz hale getirmek olacak" dedi.

Bir dönem Süper Lig'de Kayserispor forması da giymiş olan ve Paraguay Milli Takımı ile 101 maça çıkıp, 15 gol kaydeden eski futbolcu Cristian Riveros, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynanacak Paraguay - Türkiye maçını İHA muhabirine değerlendirdi.

"Türk kültürü üzerimde büyük etki bıraktı"

Türk kültürünün şahsı üzerinde büyük etki bıraktığını dile getirerek sözlerine başlayan Riveros, "Türk kültürünü tanımayı gerçekten çok sevdim. Farklı ama asil bir kültür. Bence Türk vatandaşları gerçekten kültürlerini seviyorlar ve kültürlerine, ülkelerine çok bağlılar. Bu benim çok hoşuma gitti. Taraftarların futbola duyduğu tutku gibi, aynı zamanda Türk vatandaşı da ülkesine, kültürüne çok bağlı ve bunu gerçekten her zaman hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Denk bir maç olacak çünkü iki farklı stil söz konusu"

Cristian Riveros, Türkiye ve Paraguay'ın farklı futbol tarzlarına sahip olduğuna dikkat çekerek, "Ortaya çıkabilecek sonuçtan daha fazlasını bekliyorum. Denk bir maç olacak çünkü iki farklı stil söz konusu. Paraguay muhtemelen iyi savunma yapmaya, düzenli olmaya çalışacak. Maçı kazanmak için fiziksel olarak çok büyük bir enerjiyle, çok büyük bir ivmeyle oynayacak. Türkiye'nin ise çok iyi ve teknik kapasitesi yüksek oyuncuları olduğu için, topa sahip olmaya ve dikine bir futbol oynamaya çalışacaklarını tahmin ediyorum. Türkiye'ye duyduğum sevgiye rağmen, umarım bizim için işler iyi gider. Milli takımımın kazanmasını bekleyeceğim ama maçın her iki ülke için de iyi geçmesini umuyorum" şeklinde konuştu.

"Bugünkü Paraguay takımı daha kaliteli"

Futbol oynadığı dönemdeki Paraguay Milli Takımı ile mevcut kadroyu da karşılaştıran Riveros, "İki Dünya Kupası'na katıldım, sonuncusu tüm ülkemiz tarafından en çok hatırlananı. Bu yeni nesil milli takım, dışarıdan da görüldüğü üzere sahip olduğu birliktelik açısından gerçekten çok benzerlik taşıyor. Elbette takımın günlük yaşantısının içinde değilim ama bu fark ediliyor. Bunu sahadan dışarıya, tüm insanlara yansıtıyorlar. Kıyaslamayı pek sevmem ama bence bu takım daha kaliteli. İyi dönemden geçen, Avrupa'da oynayan çok sayıda oyuncuları var. Bu yüzden iyi bir Dünya Kupası geçirmelerini, iyi bir seviyede olmalarını ve tur atlayarak yollarına devam etmelerini umuyorum" diye konuştu.

"Türkiye, taktik konusunda çok iyi İtalyan bir teknik direktöre sahip"

Paraguaylı eski futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'dan da övgüyle bahsetti. Cristian Riveros, "Evet, gerçekten taktik konusunda çok iyi İtalyan bir teknik direktöre sahipler. Bu daha düzenli bir futbol anlamına gelir. Bence bu, Türkiye'nin özünde olan o hücumcu özelliğine daha da ekleme yaptı. İtalyan teknik adam aynı zamanda takıma savunma düzeni de verdi. Bu durum Türkiye'yi hem iyi savunan hem de iyi hücum eden, daha komple bir milli takım haline getiriyor" cümlelerine yer verdi.

"Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi Türkiye'ye liderlik eden oyuncular var"

Riveros, Türkiye'nin çok fazla yetenekli futbolcuya sahip olduğunu belirterek, "Avrupa'daki kulüplerinde parlayan; Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi Türkiye Milli Takımı'na liderlik eden oyuncular var. Takımlarında figür olan, şampiyon olan bu oyuncular gerçekten çok üst düzey ve kilit isimler. Bunlar benim de takip ettiğim oyuncular; özellikle de Real Madrid'i çok sevdiğim için Arda Güler. Inter'de Hakan Çalhanoğlu da öyle. Bunlar kesinlikle bu milli takıma liderlik edecek oyuncular ve çok dikkat etmemiz gerekiyor. Paraguay Milli Takımı'nın bu futbolcuların yapabileceklerine karşı çok tetikte ve dikkatli olması gerekiyor" dedi.

"Arda, Hakan ve Kenan'ın olduğunca az oynamasını sağlamalıyız"

'Paraguay'ın, Türkiye karşısında dikkat etmesi gereken noktalar neler?' sorusunu ise Cristian Riveros, şöyle cevaplandırdı:

"Umarım Paraguay Milli Takımı galip gelebilir. Ama tabii ki Türkiye'ye karşı da bir sevgim var. Muhtemelen sonraki maçlarda Türkiye'nin kazanmasını isteyeceğim ama bu maçta tabii ki kendi milli takımımı tutacağım. Bu maçta bizim için anahtar; iyi markaj yapmaya çalışmak ve Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi ana figürlerin oyuna girmesini engelleyerek, onları iyi etkisiz hale getirmek olacak. Bence onların mümkün olduğunca az oynamasını sağlamalıyız. Bu şekilde Paraguay da gol atmak için bazı şanslar yakalayabilir ve galibiyete ulaşma ihtimali olabilir."

"Türk taraftarlar, Dünya Kupası'nda tribünlerini dolduracaklardır"

Eski futbolcu, her iki ülke taraftarının da tribünlerde görsel bir şölen sunacağına inandığını aktararak, "Türk taraftarlar, Dünya Kupası'nda tribünlerini dolduracaklardır. Taraftarlar hakkında Paraguay'a bir uyarı vermem gerektiğini veya verebileceğimi düşünmüyorum, sadece keyfini çıkarmak lazım. Çünkü onlar bir şölen oluşturuyorlar. Bence birçok Paraguaylı da tribünlerde olacak ve umarım her iki taraftar grubu da iyi bir gösteri, bir şölen sunar. Her şey hiçbir sorun yaşanmadan, hiçbir şiddet olayı olmadan sona erer umarım. Bu yüzden her şeyin normal bir şekilde bitmesini ve iki takım taraftarının da bu maçta büyük bir şölen yapabilmesini umuyorum" açıklamasını yaptı.

"Her iki milli takımın da mümkün olan en yüksek noktaya ulaşabilmesini diliyorum"

Riveros, son olarak da hem Türkiye hem de Paraguay'ın grup aşamasını geçmesini dileyerek, "Her ne kadar grupta ev sahibi takım olsa da ki bu durumu daha da zorlaştırıyor. Kendi sahalarında oynuyorlar. Bu yüzden ben grup aşamasının geçilebilmesini umuyorum ve sonrasında tabii ki artık maç maç bakılarak her şey olabilir. Bu yüzden her iki milli takımın da mümkün olan en yüksek noktaya ulaşabilmesini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ARIZONA

Kaynak: İHA

Cristian Riveros, Paraguay, Türkiye, Kültür, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Riveros'tan Paraguay-Türkiye Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika

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