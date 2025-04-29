Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız - Son Dakika
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Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız

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Süper Lig'de Galatasaray'la karşılaşacak olan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Galatasaray maçından mutlaka puan ya da puanlar almak gerektiğini belirterek ''İyi bir takımla oynayacağız ve üç ihtimalli bir maç. Galatasaray'dan puan almamız için çok çalışmamız gerekiyor'' dedi.

29.04.2025 13:12  Güncelleme: 13:43
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçtan puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi. Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray gibi zorlu bir rakibe karşı deplasmanda oynayacaklarını belirtti.

''GALATASARAY'DAN PUAN ALMALIYIZ''

Rakiplerinin müthiş bir taraftar desteğini arkasına alacağını aktaran Çalımbay, "Galatasaray şampiyonluğa giden bir takım. İyi bir takımla oynayacağız ve üç ihtimalli bir maç. Galatasaray'dan puan almamız için çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

Ligin 33. haftasında oynadıkları Antalyaspor maçında gösterdikleri performansın iki kat üstüne çıkmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Galatasaray maçından mutlaka puan ya da puanlar almamız gerekiyor" diye konuştu.

''ŞU AN SAKATIMIZ YOK"

Çalımbay, göreve geldiğinden beri final niteliğinde maçlar oynadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Galatasaray maçından sonra Bodrum FK ile oynayacağız. Sakatlığı olan oyuncularımızı Galatasaray maçına götürmeyeceğiz, şu anda bir sakatımız yok. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Rakiplerimizin durumundan ziyade biz kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Rakiplerimiz de bizim gibi stresli günler yaşayacak ama ne olursa olsun kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Özellikle Bodrum FK maçında önemli olan şey taraftar desteği. O maçta taraftarın yüzde 100 takımını desteklemesi gerekiyor. Bodrum maçını kazanırsak yolumuz tamamen açılır."

Bir an önce düşme potasından çıkarak stresten uzaklaşmak istediklerini söyleyen Çalımbay, rakiplerinin de aynı düşüncede olduğunu dile getirdi.

Rıza Çalımbay\'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız

Rıza Çalımbay, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Yalçın:
    başarılar Sivas 1 68 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    sivas şimdiden sana güle güle fenere her maç yattın seneye yatamayacaksın 58 6 Yanıtla
    Ayhan Tezcan:
    oktay KUŞÇU eminmisin sattığını ezbere konuşma SIVAS iki kere şampiyonluktan etti fenerbahçe yi ne ile ilgileniyorsanız artık işinize odaklanın 0 0
  • Ali Arat:
    4 yersiniz dönersiniz. siz kim puan almak kim. gs şampiyonluğunu ilan eder. bak fenere saplar bjk. gs da Sivas’a fark 8 olur. şampiyonluk maçına çıkar Trabzon’da. 57 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    5 lik olurlar ! 27 1 Yanıtla
  • Murat Özden:
    en son Bülent uygun da sen gibi diyordu :) 20 1 Yanıtla
  • Abdullah Kocayılmaz:
    baybay sanada sivasada evinde fenere yat Cimbom şana osimhenin kini puan olarak verir 18 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MANAJ GETIRMEEEEE 9 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    alırsınız üçün birini 3-1 :) 7 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    MAÇ 3.1..YANİ ÜÇÜN BİRİ.. 2 0 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    buarada birine cevap yazdım gormeyeceksek niye yorum yaziyoruz yada cevap bölümünü kapatın 0 0 Yanıtla
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