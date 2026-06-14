Rize'de Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de Dünya Kupası Heyecanı

Rize\'de Dünya Kupası Heyecanı
14.06.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de A Milli Takım'ın Avustralya ile maçını dev ekrandan izleyen kalabalık duygu doldu.

RİZE'de A MİLLİ Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaştığı mücadele, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekrandan izlendi. Meydanı dolduran kalabalık dronla görüntülendi.

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aranın ardından katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçını Avustralya ile oynadı. Kanada'nın Vancuouver kentinde Türkiye saati ile 07.00'de başlayan maçı bazı vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan dev ekrandan takip etti. Erken saatlerde meydana gelen vatandaşlar, kamp sandalyeleri ve piknik masalarını kurarak karşılaşmayı izledi. Buradaki vatandaşlara Rize Belediyesi ikramlarda bulundu. Birçok taraftarın tek yürek olduğu anlar ise dronla görüntülendi.

Öte yandan bir çay üreticisi ise mücadeleyi çay bahçesinde telefonuyla takip etti.

'BEN 24 YIL ÖNDE BU HEYECANI YAŞADIM'

24 yıl önce yaşadığı duyguları çocuklarına yaşatmak için ailesiyle meydana gelen Ülkü Yılmaz, "Bu kadar kalabalık beklemiyordum" dedi.

Aynur Aydın ise, "Valla burada olmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Cumhuriyet Meydanı, Avustralya, Demokrasi, 15 Temmuz, Etkinlik, Kültür, Futbol, Yaşam, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize'de Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi
Yemen’in “Örümcek Adam“ı volkan kraterinde can verdi Yemen'in "Örümcek Adam"ı volkan kraterinde can verdi
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor

10:12
Rezilliğin böylesi Milli maç yerine oyun açıldı
Rezilliğin böylesi! Milli maç yerine oyun açıldı
09:56
Helal olsun sana Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
09:53
Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin delikanlı oldu İşte son hali
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali
09:39
Montella’dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
09:27
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca “Çalsaydınız açardım“ dedi
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca "Çalsaydınız açardım" dedi
09:22
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran’a milyarlarca dolar ödedi
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi
08:56
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’na kötü başladı
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 10:17:05. #7.12#
SON DAKİKA: Rize'de Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.