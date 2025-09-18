Rizespor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Rizespor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Rizespor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
18.09.2025 12:59
Samet Akaydın, Kocaelispor maçını kazanmak için iyi çalışacaklarını belirtti.

ÇAYKUR Rizespor'un milli savunma oyuncusu Samet Akaydın, "Bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu maç o serinin bir başlangıcı olur. Güzel bir çıkışa geçeriz. Kocaelispor'un da kazanması gerekiyor. Kocaelispor'un gidişatı şu anda iyi değil. O yüzden zor bir maç olacak. Bu hafta iyi çalışarak Kocaelispor maçını kazanmaya gideceğiz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 6'ncı haftasında 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Yeşil-mavililer, bu maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Salonda başlayan antrenman sahada ısınma ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman öncesi Çaykur Rizespor'un milli savunma oyuncusu Samet Akaydın, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'KOCAELİSPOR MAÇINI KAZANMAYA GİDECEĞİZ'

Bir seri yakalayacaklarını söyleyen deneyimli savunma oyuncusu, "Bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu maç o serinin bir başlangıcı olur. Güzel bir çıkışa geçeriz. Kocaelispor'un da kazanması gerekiyor. Kocaelispor'un gidişatı şu anda iyi değil. O yüzden zor bir maç olacak. Bu hafta iyi çalışarak Kocaelispor maçını kazanmaya gideceğiz. Ben takıma inanıyorum. İnşallah üç puanla oradan döneceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Gençlerbirliği galibiyetinin kendilerini ileriye atacağını söyleyen Akaydın, "Arkadaşlık her şey çok güzel gidiyor, antrenmanlarımız da neşeli. Biraz stresimiz vardı. 3-4 haftadır puan almakta zorlanıyorduk. İyi oynadığımız halde puan alamıyorduk, şanssızlıklar vardı. Ama bu hafta kötü performans olsa bile kazandığımız için çok mutluyuz. Bunun bizi bir adım ileri atacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok karakterli arkadaşlarımız var takımda. Bu maçı kazanmak çok güzel. Çok iyi bir motivasyon olacağını düşünüyorum bize. Enerjimizi daha çok yukarı çekecek. Bundan sonra bence daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'HER MAÇI KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Rizespor'un her maçı kazanmak için sahaya çıktığını dile getiren Akaydın, "Dışarıya kulağımızı kapatıyoruz. Çünkü biz ne yaptığımızın farkındayız. Futbol olarak bir sıkıntımız yok. Sadece sonuç olarak sıkıntımız vardı. Performans olarak en düşük performans gösterdiğimiz maçta üç puan aldığımızı düşünüyorum. Diğer maçlarda hak etmediğimiz sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir takımımız var. Oyun olarak da çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum bu maça kadar. Bazen de kötü oynayarak da kazanmak gerekiyormuş. Onu bu maçta attığımızı düşünüyorum. İnşallah biz bu hafta Kocaelispor maçına da kazanmaya gideceğiz. Biz oraya beraberliğe, bir puana falan değil. Biz Çaykur Rizespor olarak her maçı kazanmaya çalışacağız. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Antrenmanlarda en iyi şekilde çalışıp, en üst düzey seviyede performansımızı en yukarıya nasıl çekebiliriz, bunları konuşup çalışıp en iyi şekilde oradan çıkmaya çalışacağız" dedi.

Taraftarların tepkilerini haklı bulduğunu sözlerine ekleyen Akaydın, "Taraftarla çok haklı. Çünkü üç haftadır maç kazanamıyorsun sonuçta. Taraftarların söylenmesi, konuşması gayet normal. Kulaklarımızı tribüne, dışarı kapatmamız gerekiyor. Biz profesyonel futbolcularız. Taraftarlar söylenir, taraftar yuhalar, taraftar konuşur, taraftar eleştirir. Taraftar, takımını desteklemeye geliyor. Bizden bir şey bekliyor sonuçta, puan bekliyor. Üç haftadır puan alamazsan insanlar tabii birazcık sinirlenebiliyorlar. Bunları gayet normal karşılıyorum ben. O konuşmaları da gayet normal karşılıyorum. Biz de bunun hakkını vermek zorundayız. Futbolcu olarak sahada bir şeyler göstermek zorundayız. Vermeye çalışmıyor muyuz; çalışıyoruz, uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Dediğim gibi üç hafta bence oyun olarak bir sıkıntımız yoktu. Sonuç olarak sıkıntımız vardı. Son maçta mesela oyun olarak sıkıntımız vardı. Ama sonuç olarak bir sıkıntımız yoktu. Bunu düzeltmek de tabii bizim elimizde. İnşallah bu maçın galibiyetiyle daha iyi şeyler yaparız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Samet Akaydın, Politika, Rizespor, Futbol, Çaykur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Rizespor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
