Rizespor Liderlik Hedefliyor

03.03.2026 23:09
Rizespor Başkanı Turgut, takımın iyi durumda olduğunu ve Avrupa hedeflediklerini belirtti.

ÇAYKUR Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, "Takım kötü bir noktada değil ama istediğimiz çok daha iyisi. Recep hocamız, sevdiğimiz, kaliteli ve değer verdiğimiz bir hoca. Rizespor'un çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz ve hedefliyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor camiası, İstanbul Kalamış'ta bulunan bir otelde düzenlenen iftar organizasyonunda bir araya geldi. Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, futbolcular, sanatçılar ve davetliler katıldı. Organizasyonun ardından Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu. Başkan İbrahim Turgut, "Ramazan deyince aklımıza sevgi, birlik, beraberlik ve hoşgörü gelir. Biz bunu Rizespor'un 'Birlik ve beraberlik' sloganımızla birleştirmeye çalıştık. İnşallah Allah memleketimizde ve milletimizde birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

'RİZESPOR BİR HİS TAKIMI'

Çaykur Rizespor'un bir his takımı olduğunu belirten Başkan İbrahim Turgut, "Hedefimiz her zaman bütün maçlarda başarılı olup, üst sıralara çıkmak için yapılması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Rizespor, seyircisiyle, takımıyla, futbolcusuyla bir his takımı. Rizespor, Anadolu'nun sesi olmaya çalışan, Rizelilerin sevdası, mutluluğu olan bir takım. Bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıkarak galip gelmeye çalışacağız" diye konuştu.

'BİZİM GÖNLÜMÜZDEN HER ZAMAN RİZESPOR İÇİN EN İYİSİ OLAN GEÇER'

Her zaman Rizespor için en iyisini isteyeceklerini belirten Turgut, "Bizim gönlümüzden her zaman Rizespor için en iyi olan geçer. Bu seneki fikstür ve puan durumunu göz önünde bulundurmak lazım. Elbette ki bizim gönlümüzden Avrupa da geçer. Bunları akıl ve mantık yoluyla düşünmek lazım" şeklinde konuştu.

'TAKIM KÖTÜ DEĞİL AMA İSTEĞİMİZ ÇOK DAHA İYİSİ'

Recep Uçar'ın çok kaliteli ve değer verdikleri bir teknik direktör olduğunu dile getiren başkan Turgut, "Takım kötü bir noktada değil ama istediğimiz çok daha iyisi. Recep hocamız, sevdiğimiz, kaliteli ve değer verdiğimiz bir hoca. Rizespor'un çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz ve hedefliyoruz" dedi.

'MÜMKÜNSE RİZESPOR'UN 11 FUTBOLCUSUNUN DA RİZELİ OLMASINI HAYAL EDERİM'

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bizim gönlümüzden geçen sahadaki 11 futbolcunun da yerli olmasıdır. Futbol sektörüne göre hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. Mümkünse Rizespor'un 11 futbolcusunun da Rizeli olmasını hayal ederim. Gönlümüzden geçen budur."

RECEP UÇAR: RİZESPOR'U SEVEN, KALBİNDE O SEVGİYİ YAŞAYAN İNSANLARLA BİR ARAYA GELMEK MUTLU ETTİ

Rizespor camiasıyla böyle bir organizasyonda bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Mübarek Ramazan gününde kulübümüzün organize ettiği çok güzel bir buluşmaya şahit olduk. 3 aylık süreçte katıldığım en büyük, en güzel organizasyonlardan biriydi. Bu tip organizasyonlar camiaların birleşmesini, kenetlenmesini sağlıyor. Tesis, antrenman sahasında sıkışan hayatımız dışında camianın ne kadar büyük bir camia olduğunu, üzerimizdeki görevin, sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu bu tarz organizasyonlar bize hatırlatıyor. Birçok Rizespor'u seven, kalbinde o sevgiyi yaşayan insanlarla bir araya gelmek mutlu etti. Sevgili başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Umarım sene sonunda Rizesporluları mutlu ederiz" dedi.

'GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ'

Türkiye Kupası'nda yarın oynayacakları Beşiktaş maçından iyi bir skor alarak gruptan çıkmak istediklerini söyleyen Uçar, "Kupa bizim adımıza önemli bir hedef. Grup aşamasına Gaziantep maçıyla iyi başladık. Sonrasındaki Erzurum ve Beyoğlu Yeniçarşı maçlarının benim açımdan açıklanabilir bir tarafı olmadığını söylemiştim. İddiamız matematiksel olarak devam ettiği sürece iddiamızın peşinde olacağız. Rakibimiz Beşiktaş, 2026 senesinin lig lideri. Son haftalarda çok formda olan bir takım. Son ana kadar kovalayıp gruptan çıkmak istiyoruz. Umarım yarın başarırız" ifadelerini kullandı.

'RİZESPOR TARAFTARINI MUTLU EDECEK YERDE BİTİRMEK EN ÖNEMLİ İSTEĞİMİZ VE ARZUMUZ'

Ligde bulundukları konumun kendilerini mutlu etmediğini belirten Recep Uçar, "Gelişmekte olan bir takımız. Geçmişte oynadığımız bazı maçlarda oyunu skora yansıtamadık. Son haftalarda skoru almaya başladık. Bu bizi mutlu etti. Umarım bu devam eder. Ligde bulunduğumuz yer bizi mutlu etmiyor, tatmin etmiyor. Kalan 10 haftada maksimum puanı toplayıp, Rizespor taraftarını mutlu edecek yerde bitirmek en önemli isteğimiz ve arzumuz" sözlerini sarf etti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kadrodaki her oyuncumuz değerlidir. Bazen teknik adamların yeni geldiği takımlarda arayış içerisinde olması normal. Kamp geçirdik sonrasında maçlar oynadık. İlk defa arka arkaya 2 maça aynı ilk 11 ile çıktık. Sonuçlar iyi gelirse bu da bizim belirli noktalarda istikrar yakalamamızı sağlayacak."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

