Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho, 11 yıllık aranın ardından yeşil sahalara geri döndü. 46 yaşındaki Brezilyalı efsane, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna FC ile anlaşma sağladı. Ronaldinho'nun ilerleyen yaşına rağmen yeniden profesyonel futbol oynama kararı ise "Yeter artık, efsane olarak kal" yorumlarını beraberinde getirdi.

Barcelona ve Brezilya Milli Takımı formalarıyla futbol tarihine geçen Ronaldinho, son olarak 2015 yılında Fluminense forması giymiş ve ardından profesyonel futbol kariyerini noktalamıştı.

Aradan geçen 11 yılın ardından kararını değiştiren Brezilyalı efsane, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna FC ile anlaşarak profesyonel futbola geri döndü.

KARARI DUYANLAR "YETER ARTIK" DİYOR

46 yaşındaki Ronaldinho'nun yeniden profesyonel futbol oynama kararı futbolseverleri ikiye böldü. Brezilyalı efsaneyi yeniden sahada izlemenin heyecan verici olacağını düşünenlerin yanı sıra, ilerleyen yaşını hatırlatarak bu karara karşı çıkanlar da oldu. Ronaldinho'nun dönüşü için "Yeter artık, efsane olarak kal" şeklinde yorumlar yapıldı.

HEM FUTBOLCU HEM YÖNETİMDE

Ronaldinho'nun Ravenna FC'deki yeni dönemi yalnızca futbolculukla sınırlı kalmayacak. Ballon d'Or sahibi efsane, sahada forma giymesinin yanı sıra kulüp elçisi olarak görev yapacak. Ronaldinho ayrıca kulübün hissedarları arasında yer alarak yönetim tarafında da aktif rol üstlenecek.

"YENİDEN DANS ETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Ronaldinho, yeni macerasıyla ilgili yaptığı açıklamada mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Yeni renkler, aynı gülümseme. Yeni bir hikaye yazmak ve topun üzerinde yeniden dans etmek için sabırsızlanıyorum."

SON OLARAK 2015'TE OYNAMIŞTI

Kariyerinde Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin formasını giyen Ronaldinho, son olarak 2015 yılında Fluminense'de profesyonel futbol oynamıştı. Brezilyalı efsane, 11 yıl sonra ve 46 yaşında aldığı kararla yeniden yeşil sahalara döndü.

Ronaldinho, Ravenna, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün Altından daha kolay satılıyor Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor
Prens Harry ve Meghan İngiltere’ye Geri Dönüyor Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Geri Dönüyor
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm 4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
15 yaşında katil oldu 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü 15 yaşında katil oldu! 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü
Alacak-verecek kavgası can aldı Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü Alacak-verecek kavgası can aldı! Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda Aziz Yıldırım “Kulüp bul“ dedi Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
İletişim Başkanı Duran’dan Netanyahu’nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti İşte cezası Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

11:27
Acun Ilıcalı’nın hayali yarın gerçek oluyor
Acun Ilıcalı'nın hayali yarın gerçek oluyor
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:46
Sıkı durun geliyor Galatasaray Batrakov’un ardından bir bomba daha patlattı
Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:41
Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım
Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:31
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda Talisca için anlaşma iddiası
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
10:00
61 yıllık Türk devi iflas etti
61 yıllık Türk devi iflas etti
09:42
Fenerbahçe’de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş
Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş
07:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlandı İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 11:35:49. #7.12#
SON DAKİKA: Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.