Babasının izinden gidiyor! Ronaldinho\'nun oğlu performansıyla ağızları açık bırakıyor

Spor

Ronaldinho'nun 19 yaşındaki oğlunun Barselona'daki yeni rolü ortaya çıktı ve taraftarlar gösterdiği performansa hayran kaldılar.

PERFORMANSIYLA AĞIZLARI AÇIK BIRAKIYOR

Mart 2023'te babasının eski takımı olan Barselona'ya resmi olarak imza atan hücum oyuncusu olarak görülen genç oyuncu, sonunda sol bek pozisyonunda oynamaya başladı. Derleme videolarında, Mendes'in güçlü müdahaleler yaptığı, sol kanattan hücumlara katıldığı, düzgün ayak hareketleri sergilediği ve takım arkadaşlarıyla iyi bir bağlantı kurduğu görülüyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Mendes, Barselona'ya katıldıktan sonra etkileyici bir performans sergiledi. İlk maçına Manchester United'ın genç takımına karşı hazırlık maçında çıktı, ancak resmi maçlarda oynama fırsatı için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Sol ayaklı genç oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve yeni bir anlaşma teklif edilip edilmeyeceğibelirsizliğini koruyor.