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Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu! - Son Dakika

Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu!

07.02.2022 14:06

37 yaşındaki star Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaştı. Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu.

Futbolun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo, saha içi kadar saha dışını da sallamaya devam ediyor. Portekizli süper star Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaştı.

Yok artık Ronaldo! Instagram'da ulaşılması zor rekora imzasını attı

37 YAŞINA GİRDİ

5 Şubat'ta 37. yaşını kutlayan Portekizli star, kitlesini 400 milyona taşıyarak ulaşılması zor bir rekora imza attı. Listede 308 milyon takipçi ile ikinci sırada yer alan Kylie Jenner, Ronaldo'nun 92 milyon gerisinde kaldı.

Yok artık Ronaldo! Instagram'da ulaşılması zor rekora imzasını attı

MESSİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ronaldo'nun futbol sahnesindeki en büyük rakibi Lionel Messi, 306 milyon takipçi ile üçüncü sırada yer alıyor. Ronaldo ile farkın ne zaman kapanacağı merak konusu.

Yok artık Ronaldo! Instagram'da ulaşılması zor rekora imzasını attı

5 SENESİ VAR

42 yaşında futbol kariyerine nokta koymak isteyen Ronaldo'nun önünde 5 yıl daha var. Yeni sosyal medya rekorunun Cristiano Ronaldo ile kırılması kuvvetli ihtimal olarak gözüküyor.

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Cristiano, Instagram, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu! - Son Dakika Spor


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