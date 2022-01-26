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Ronaldo'nun nişanlısı için söylenenler yenilir yutulur cinsten değil - Son Dakika

Ronaldo'nun nişanlısı için söylenenler yenilir yutulur cinsten değil

26.01.2022 22:08

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'e akrabaları ağır suçlamalar yöneltti. Rodriguez için dayısı "Sonradan görme" ve "Kötü kadın" derken amcası ise "Ronaldo ile birlikte olduğundan beri bizden utanıyor" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yla ilişkisi başladıktan sonra hayatı tamamen değişen Georgina Rodriguez'e akrabaları isyan etti. Portekizli yıldızın nişanlısına ağır sözlerle yüklenen akrabalar, Rodriguez'in Ronaldo'yla tanıştıktan sonra kendilerini unuttuğunu belirtti.

"RODRIGUEZ BİZDEN UTANIYOR"

NTV Spor'un The Sun'dan aktardığı habere göre, Rodriguez için sonradan görme diyen ve kötü kadın diyen dayısı, Georgina'nın milyoner futbolcu Ronaldo ile tanıştıktan sonra ailesini unuttuğunu söyledi. Georgina'ya eleştirilerde bulunan amca Hernandez "Onun gibi lüks içinde yaşamıyoruz diye bizden daha iyi olduğunu düşünüyor ve bizden utanıyor. Ronaldo ile birlikte olduğunu öğrendiğimden beri beni bir veya iki kere aradı. Ondan şimdiye kadar asla bir şey istemedim" dedi.

Ronaldo kıyameti koparacak! Nişanlısı için söylenenler yenilir yutulur cinsten değil

"HER ZAMAN ONLARI KORUYUP KOLLADIM"

Georgina ile birlikte kardeşini her zaman koruduğunu da kaydeden Jesus Hernandez, "Her zaman Georgina ve kız kardeşini koruyup kolladım. Onlara kıyafet alır, hatta elektrik ve su faturalarını bile ben ödüyordum. Elimden gelen her şeyi yaptım" diye konuştu.

Ronaldo kıyameti koparacak! Nişanlısı için söylenenler yenilir yutulur cinsten değil

"BİZE BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ BİLE SÖYLEMEDİ"

Ünlü modelin İspanya'dan Fransa'ya uyuşturucu kaçırırken yakalanan ve 10 yıl hapse mahkûm edilen babası hakkında ise Jesus Hernandez, "Georgina'nın babası Arjantin'de 3 yıl önce 70 yaşında öldü. Georgina bize bunun haberini bile vermedi. Kimse bana Jorge'un öldüğünü söylemedi. Neden bunu bize söylemediğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ronaldo kıyameti koparacak! Nişanlısı için söylenenler yenilir yutulur cinsten değil

"DÜNYANIN EN KÖTÜ KADINI YANINDA"

Yeğeni ile Defalarca konuşmaya çalıştığını kaydeden Jesus Hernandez, "Hatta Cristiano'nun Facebook sayfasına 'Dünyanın en kötü kadını yanında. Eğer bilmek istiyorsan bana ulaş, sana anlatırım' yazdım" dedi.

Ronaldo kıyameti koparacak! Nişanlısı için söylenenler yenilir yutulur cinsten değil

"BİR İMZALI FORMAYI BİLE ÇOK GÖRDÜ"

Georgina Rodriguez hakkında konuşan bir diğer isim ise ünlü modelin üvey kız kardeşi Patricia Rodriguez oldu. Patricia, üvey kız kardeşi hakkında "Oğlumun doğum gününde üvey kız kardeşime Cristiano'ya oğlum için bir forma imzalayabilir mi diye sormasını istedim. O ise bana hayır dedi ve Cristiano tatildeyken onu bunaltmayacağını söyledi. Bize bir imzalı formayı bile çok gördü" açıklamalarını yaptı.

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Son Dakika Spor Ronaldo'nun nişanlısı için söylenenler yenilir yutulur cinsten değil - Son Dakika Spor


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