Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Arapları çileden çıkarttı: Sınır dışı edin - Son Dakika
Üye Girişi

Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Arapları çileden çıkarttı: Sınır dışı edin

19.04.2023 16:07

Al Nassr'ın 2-0 kaybettiği Al Hilal maçının ardından Cristiano Ronaldo, rakip takım taraftarlarının "Messi" tezahüratları karşısında elini kasıklarına götüren Portekizli yıldızın bu hareketi tepki topladı. Sosyal medyada bazı Suudi taraftarlar, özellikle Ramazan ayında Ronaldo'nun yaptığı bu hareketin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sınır dışı edin" ve "Takımdan gönderin" gibi yorumlarda yaptı.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da maç sonu yaptığı hareketle gündeme oturdu. Portekizli yıldız, kaybettikleri maç sonrası yapılan "Messi" tezahüratlarına çok konuşulacak bir yanıt verdi.

RONALDO'DAN TRİBÜNLERE OLAY HAREKET

Al Nassr'ın 2-0 kaybettiği Al Hilal maçı sonrası rakip takım taraftarları Cristiano Ronaldo'yu sinirlendirmek için "Messi" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat karşısında Portekizli yıldız ise soyunma odası koridoruna girerken eliyle cinsel organını tuttu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA TEPKİ ÇEKTİ

Ronaldo'nun yaptığı bu hareket bir grup Suudi futbolseverin büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada Portekizli yıldızı eleştiren Suudi futbolseverler, özellikle Ramazan ayında yapılan bu hareketin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bazıları ise Ronaldo'nun takımdan gönderilmesi hatta sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı ayağa kaldırdı: Sınır dışı edin
Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı ayağa kaldırdı: Sınır dışı edin
Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı ayağa kaldırdı: Sınır dışı edin
Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı ayağa kaldırdı: Sınır dışı edin
YORUMLAR (4)
  • Erdinç Uzuner: Messi uzaylı zaten,maalesef kariyer sonu dibe vurdu. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Seyircilerde Ahlaklı olsa bari. Herbir numara var oralarda. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Talip Konyali: ne yani ramazan ayı dışında yapınca normal mi olacak..resmen dalga geçmiş..hakaret etmiş..müslüman bir ülkede..sözde filistine çok destek oluyordu bu pislik..deprem de gördük ne mal olduğunu..Araplar gık diyemez..paralar boşa gider diye..sineye çekerler..olur biter..islama ne hayrı var ki bunların.. Cevap Yaz 31 24 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Resmen canilik! Cristiano Ronaldo, insanlık dışı hareketiyle izleyenlerin bile canını yaktı Resmen canilik! Cristiano Ronaldo, insanlık dışı hareketiyle izleyenlerin bile canını yaktı

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Al Hilal, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Arapları çileden çıkarttı: Sınır dışı edin - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Daha yeni imza atmıştı! Alanyaspor, Ersun Yanal ile yolları ayırdı
16:47 Ümraniyespor'da bir dönem kapandı! Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:45 Bilgisayarların kodlarını kıran yaşlı adam, 47 kadının ilişkiye girdiği anları gizlice kayıt altına aldı
16:43 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patlaması! Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi
16:41 Vedat Milor'den önemli karar! Artık siyasi paylaşım yapmayacak
16:33 Vedat Milor, bir daha siyasi paylaşım yapmama kararı aldı
16:25 Son Dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
16:01 Gamze Erçel, kansere yakalanan 3 yaşındaki kızının hastane videosunu paylaştı: Ah anneciğim neler yaşadık bir bilseler
15:55 Bilgisayarları hackleyen yaşlı adam, 47 kadının ilişkiye girdiği anları gizlice izleyip görüntüleri kaydetti
15:53 Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Arapları çileden çıkarttı: Sınır dışı edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2023 17:27:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Arapları çileden çıkarttı: Sınır dışı edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement