Dünyanın en popüler içerik üreticileri arasında gösterilen Celine Dept, Cristiano Ronaldo ile bir araya geldiği anlarda duygusal anlar yaşadı. Portekizli yıldızı karşısında gören Dept, heyecanına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.
Celine Dept'in ağladığını fark eden Cristiano Ronaldo, genç fenomeli sakinleştirmeye çalıştı. Tecrübeli futbolcu, "Ağlama, gözyaşlarını sil. Gerçekten çok güzelsin." sözleriyle Dept'e moral verdi.
Ronaldo ile Celine Dept arasında geçen diyalog ve yaşanan duygusal anlar futbolseverlerin de dikkatini çekti. Portekizli yıldızın samimi tavırları, karşılaşmanın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.
Son Dakika › Spor › Ronaldo'yu görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?