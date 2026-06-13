Ronaldo'yu görünce gözyaşlarına boğuldu

Dünyanın en popüler içerik üreticileri arasında gösterilen Celine Dept, Cristiano Ronaldo ile bir araya geldiği anlarda duygusal anlar yaşadı. Portekizli yıldızı karşısında gören Dept, heyecanına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

RONALDO'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Celine Dept'in ağladığını fark eden Cristiano Ronaldo, genç fenomeli sakinleştirmeye çalıştı. Tecrübeli futbolcu, "Ağlama, gözyaşlarını sil. Gerçekten çok güzelsin." sözleriyle Dept'e moral verdi.

GÖRÜNTÜLER İLGİ GÖRDÜ

Ronaldo ile Celine Dept arasında geçen diyalog ve yaşanan duygusal anlar futbolseverlerin de dikkatini çekti. Portekizli yıldızın samimi tavırları, karşılaşmanın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.