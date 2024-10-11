Runkara Yarı Maratonu 13 Ekim\'de

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ANKARA'nın ilk uluslararası yarı maratonu olan Runkara, 13 Ekim'de 2'nci kez düzenlenecek. Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yılı da etkinlik dahilinde kutlanacak.

2023 yılında ilki gerçekleştirilen Runkara Uluslararası Yarı Maratonu, 13 Ekim'de düzenlenecek. 46 farklı ülkeden gelecek olan ulusal ve uluslararası sporcular Başkent Millet Bahçesi'nde yarışacak. Ayrıca Runkara Expo Spor Fuarı da 11-13 Ekim arası etkinliğe gelen konuklara açık olacak. Yarı maratona ek olarak, yarış içerisinde 10 km ve 5 km'lik 2 parkur yer alacak. Etkinliğe dünyaca ünlü spor fotoğrafçısı Mine Kasapoğlu ve birçok önemli fotoğrafçı da katılım gösterecek. Program dahilinde ColorSKy5K Aile Koşusu'nun da yapılacağı etkinliğe gelen konuklar aileleri ile katılabilecek.

MUSTAFA ÇELİK: BAŞLAMAK ÖNEMLİ DEVAM ETTİRMEK DAHA DA ÖNEMLİ

Bu kapsamda düzenlenen 'Runkara Uluslararası Yarı Maratonu' tanıtım toplantısına katılan Ankara İl Spor Müdürü Mustafa Çelik burada bir konuşma gerçekleştirdi. Yarışın 2'ncisini yapmanın Ankara için büyük bir kazanım olduğunu dile getiren Çelik, "Ankara Spor İl Müdürlüğü olarak hayalimizdeki bir yarışın düzenlenmesi bizi çok mutlu ediyor. Organizasyonun ilkini geçen sene çok büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. Uluslararası anlamda kabul görmüş bir yarış ve bu çok kıymetli. Tabii ki de biz Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde, Ankara'da diğer ülkelerin başkentinde olduğu gibi böyle bir organizasyonun hem başlamasını hem de devam etmesini çok önemsiyoruz. Bu sene de Ankara Valiliğimizin himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Ankara Kalkınma Ajansı'nın ve diğer paydaşlarımızın desteğiyle de inşallah yine geçen seneki gibi büyük bir coşkuyla bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Organizasyonlara başlamak önemli ama devam ettirmek daha önemli. Bunun devamını getirmek daha önemli. Ben bu güzel organizasyonu uluslararası yarı maratonun inşallah ileriki yıllarda değerinin daha da anlaşılacağını düşünüyorum. Bugün için de çok kıymetli ama ilerde Ankara'mıza çok daha değer katacağını düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.