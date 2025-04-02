Runtalya Maratonu 20. Yılını Coşkuyla Kutluyor

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'yı spor ve spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getiren, 2006 yılından bu yana düzenlenen 'Türkiye'nin En Büyük Lifestyle Maratonu' Runtalya, 20. yılını büyük bir coşkuyla kutluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde, Antalya Valiliği koordinasyonunda ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen Runtalya'da heyecan bu yıl 4, 5 ve 6 Nisan'da yaşanacak. Organizasyon bu sene 20. yılında rengarenk bir konseptle spor severlerle buluşacak.

Runtalya'da tür renkler bir arada

Sporu ve sağlıklı yaşamı hayat tarzı olarak benimseyen profesyoneller, amatörler, markalar ve sivil toplum örgütleri, Türkiye'nin en büyük lifestyle maratonunda bir araya gelecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelişini büyük bir coşkuyla karşılayan Runtalya; Antalya'da sporun ve eğlencenin merkezi olacak.

65 ülkeden bin 800 yabancı, 8 bin yerli koşucuyla omuz omuza koşacak

6 Nisan Pazar günü düzenlenecek bu eşsiz spor festivali, 65 farklı ülkeden gelecek bin 800 yabancı sporcu ve spor kulüplerinin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden katılacak sekiz bini aşkın sporseveri Antalya'da bir araya getirecek. Katılımcılar, Akdeniz'in eşsiz doğası ve tarihi dokusu eşliğinde koşarak unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

4 Nisan Cuma günü Cam Piramit'te kurulacak kayıt alanında başlayacak etkinlikler, yarışmacılar için kayıt işlemleri ve birbirinden keyifli konserlerle renklenecek. 5 Nisan Cumartesi günü, Minik Adımlar Koşusu ve devamında düzenlenecek konserlerle festival coşkusu zirveye çıkacak. 6 Nisan Pazar günü ise 5K, 10K, 21K, 42K ve 10K Team Run yarışlarıyla büyük mücadele başlayacak. Yarışların ardından düzenlenecek ödül töreni, eğlenceli konserler ve after partiyle Runtalya, 20. yılını görkemli bir finalle tamamlayacak. - ANTALYA